Ariel Robles le pide a Rodrigo Arias renunciar al deseo de reelegirse en la presidencia legislativa

El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), le envió este lunes una carta a Rodrigo Arias Sánchez, en la que le pide renunciar a su deseo de reelegirse en la presidencia de la Asamblea Legislativa, para que se pueda optar por una candidatura que le plante cara a lo que Robles califica de autoritarismo de parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.

En una extensa misiva, Robles le manifestó al jerarca parlamentario que Costa Rica no requiere hoy de una persona que se aferre a su ego, su imagen y deseo personal, y mucho menos que se asegure el cargo al frente del Congreso con la venia de Chaves y los votos oficialistas, pues afirmó que eso es precisamente lo que quiere el mandatario.

“Ganar con los votos del oficialismo no es ganar en ética, ni principios, ni la decencia que amerita este momento histórico, mucho menos a cambio de un puesto en el Directorio. No es saludable para la democracia costarricense la más mínima intervención del oficialismo en quien dirija el primer poder de la República. Lo siento, don Rodrigo, pero un demócrata no puede en este momento decir: ‘Ocupo 29 votos para ser presidente y de donde vengan esos votos, no importa’”, planteó Robles en su carta.

De acuerdo con el frenteamplista, la Asamblea Legislativa requiere de un Directorio liderado por la oposición, que aglutine un movimiento capaz de luchar por la defensa de la institucionalidad, la democracia y la paz, pero enfatizó que ese Directorio no puede darse bajo el mandato de Rodrigo Arias.

Entre las razones que Ariel Robles le planteó a Rodrigo Arias para que deponga su aspiración, están que el diputado del FA considera que hay ya un desgaste evidente de Arias, quien ha liderado el Congreso durante dos legislaturas (2022-2023 y 2023-2024).

“Sus formas, don Rodrigo, que podrían funcionar en otros tiempos y otros gobiernos, no nos dan confianza a un grupo importante de legisladores y legisladoras de diferentes fracciones. Las diputaciones tememos que se siga pensando que, ante la arremetida evidente y con cada vez más fuerza de las prácticas autoritarias y antidemocráticas del Gobierno, se siga optando por la conversación privada en algún restaurante, en su oficina de la Asamblea o en la Casa Presidencial como la única vía, poco clara, para calmar las aguas, misma que no ha funcionado, mientras el país se cae a pedazos y el autoritarismo va en aumento”, consignó Robles en su misiva.

La semana anterior, Rodrigo Arias desistió de una reunión con Rodrigo Chaves, para hablar sobre el 1.º de mayo, debido a los exabruptos del mandatario en Limón, donde lanzó ataques contra dos diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), al que pertenece Arias, y hacia la contralora general, Marta Acosta.

Paralelamente, por esos mismos ataques de Chaves, se tambalea la candidatura de Horacio Alvarado a la presidencia del Congreso, que se pretendía construir con el apoyo de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República y el Partido Liberal Progresista (PLP), con los votos del gobierno.

Las historias de los abuelos de Arias

En la carta enviada, Robles también le recordó a Rodrigo Arias las historias de dos de sus abuelos, que el propio Arias les había contado a los diputados frenteamplistas. En una de ellas, el abuelo materno del presidente legislativo renunció a la curul que ganó en 1922, como diputado propietario, para que alguien más ocupara el espacio, porque “era lo que el país requería en ese punto de nuestra historia y él consideró que haciéndose a un lado era la forma en la que contribuía”.

Además, le recordó la historia de Juan Rafael Arias, el otro abuelo del actual presidente legislativo, quien renunció a la presidencia del Congreso, en 1938, y en la carta de dimisión, según Ariel Robles, hay lo que escasea actualmente: “señorío”.

“Don Juan Rafael Arias, su abuelo paterno, ponía a disposición su cargo como presidente del Congreso ante el cuestionamiento de un diputado de los 40 que le habían elegido. Aquí la duda: ¿Qué consejo le darían sus abuelos hoy a usted?”, preguntó Ariel Robles a Arias.

Robles a Arias: ‘No es usted a quien requiere este momento histórico’

El diputado del FA también le aseguró a Rodrigo Arias que son múltiples los sectores que hoy consideran que él debe hacerse a un lado en su aspiración por la reelección. Incluso, en el seno del PLN y su fracción legislativa.

“Sin el mínimo afán de ofender o molestar: si un autoritario le escoge a usted como depositario de sus votos, no es usted a quien requiere este momento histórico, porque un autoritario no elige a quien no le funcione a sus intereses y deseos”, puntualizó Robles.

Además, el frenteamplista afirmó que el propio Chaves, en algunos círculos, ha dicho que lo mejor para él es que alguien como Rodrigo Arias siga presidiendo la Asamblea, por su apellido y representación, porque eso le permitiría seguir atacando y desacreditando al Congreso bajo la retórica de que lo gobiernan “los mismos de siempre”.

“Su presidencia, lo quiera usted o no, puede estar acorde con lo que este gobierno requiere para seguir con su arremetida autoritaria, para seguir en el ataque comunicativo, para seguirle dando ‘contenido’ a sus estrategas de comunicación”, explicó Ariel Robles.

De igual forma, le comentó a Rodrigo Arias que el país no requiere de personas que se aferren a “su ego, su imagen y su deseo personal”, sino de alguien que piense primero en los riesgos que tiene el país.

“Espero profundamente que usted tenga claro que a la oposición se le dificulta la articulación si usted mantiene sus deseos. Ese deseo suyo por elegirse una tercera vez tiene enormemente feliz a quien con gritos nos gobierna, erosionando cada vez más nuestra democracia e institucionalidad”, concluyó Robles.