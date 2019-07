“Mi lesión era una periostitis en la tibia, me tenía que revisar la pierna, entonces se sentó a mi lado en la camilla y puso mi pierna en el regazo de él, y nunca me revisó, siguió hablándome mientras me masajeaba la pierna y me hablaba. Quité mi pierna bruscamente y le dije ‘yo solo vine por la referencia’, entonces se levantó y me dijo ‘pero entonces déjese revisar’, y le hice cara de odio mientras me levanté y me fui de la camilla”, relató la muchacha.