Mirá, ciertamente quiero decir... Lo que pasa en esto es que uno no… Pucha, después uno dice, pucha, ahora que yo sé esto, yo probablemente no me hubiera reunido, pero uno no tiene...; uno no conoce a la gente, uno no conoce los antecedentes de la gente. Yo no sabía todas esas cosas que uno lee, uno las desconoce completamente, uno no siente que sea…