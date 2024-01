$225 millones de crédito del BID se usarán para carretera a San Carlos

El Gobierno de Costa Rica suscribió este miércoles un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para destinar $225 millones de un crédito previo en la conclusión de la construcción de la carretera a San Carlos.

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, explicó que no se requiere de aprobación legislativa para la utilización de los recursos, porque provienen de un préstamo previamente aprobado entre el BID y Costa Rica, mediante el cual los fondos se van girando, dependiendo de los proyectos.

Se trata del Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (CCLIP) del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, que se incluye en el Contrato de Préstamo N° 5823-CR entre Costa Rica y el BID.

Los recursos serán destinados a concretar dos tramos. El primero es la exoneción de la carretera Bernardo Soto con la punta sur de la nueva vía, en Sifón de San Ramón. El segundo es el tramo Sifón-La Abundancia (actualmente en construcción de cuatro carriles).

Los otras dos secciones que componen la carretera, Abundancia-Florencia y la radial a Ciudad Quesada, ya se encuentran finalizadas y fueron desarrollados a través del Contrato de Préstamo N° 2007/OC-CR, financiado por el Primer Programa de Infraestructura Vial (PIV I), suscrito con el BID.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) tendrá a cargo la ejecución del financiamiento, a través de una Unidad Ejecutora de Programa (UEP) responsable de la gestión y coordinación general.

Ataque a fiscalización de Contraloría

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, atacó a la Contraloría General de la República (CGR), cuyo mandato constitucional es la vigilancia de la Hacienda Pública.

“Perdón que haga una pregunta un poco extraña, ¿existe riesgo de Contraloría aquí?”, consultó el mandatario.

“Ojalá que no, yo no sé, pero es que últimamente nos hemos llevado unos alegrones de burro, a punto de demoler y construir Ciudad Gobierno, no se puede, y por puras interpretaciones (…)”, agregó.

Ante la pregunta, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, explicó que la contratación de las obras tiene que ir a refrendo del órgano contralor, así como la resolución de apelaciones que se puedan presentar.

Posteriormente, el mandatario pidió ayuda al diputado José Joaquín Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN) y quien estuvo presente en el acto, para que diera un “mensajito” a la Contraloría, como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa.

“¿Usted sabe que la CGR es un órgano auxiliar del Congreso? Ya no tenemos que ir ahí para esto, está aprobado, pero ¿por qué no le da un mensajito al pueblo de San Carlos y tal vez al resto de los órganos del Congreso?”, le manifestó el mandatario.

En sus intervenciones, Chaves fustigó a la Contraloría por frenar la polémica compra de escáneres debido a los “yerros graves” que cometió el Poder Ejecutivo en el proceso de contratación de la empresa estatal Radiográfica Costarricense (Racsa), para ejecutar el proyecto.

Igualmente, reclamó al órgano contralor la advertencia que emitió al gobierno sobre la ilegalidad del procedimiento que se pretendía utilizar para desarrollar el proyecto Ciudad Gobierno, por no estar contemplado en la Ley General de Contratación Pública.