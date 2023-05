Johnny Araya achaca al Ministerio de Trabajo retrasos en renegociación de convención colectiva de Municipalidad

Desde febrero de 2022, la Municipalidad de San José denunció 30 de los 64 artículos de la convención colectiva firmada con sus trabajadores con la intención de renegociarlos y eliminar aspectos que considera como privilegios o abusos. Sin embargo, más de un año después, el diálogo está estancado y no hay certeza sobre cuándo estará listo el nuevo acuerdo.

Johnny Araya, alcalde de San José, señaló al Ministerio de Trabajo como el principal responsable del poco avance. Afirmó que meses atrás enviaron una consulta clave para la renegociación y no han recibido una respuesta.

De acuerdo con el jerarca, la situación pendiente de resolver es que existen dos sindicatos que no son firmantes del pacto laboral vigente, pero quieren ser parte de las conversaciones para elaborar el nuevo acuerdo y firmarlo.

“Los sindicatos firmantes de la convención colectiva sostienen que ellos son los únicos que pueden participar de la negociación de la nueva convención colectiva”, explicó Araya la semana pasada, al ser consultado sobre el tema.

LEA MÁS: 11 sindicalistas de Municipalidad de San José cobraron ¢738 millones en dietas en seis años

El alcalde informó de que, al no haber obtenido respuesta, hace unos días se comunicó con el ministro Andrés Romero, para solicitarle ayuda. “Le mandé un oficio nuevamente y me dijo que iba a tratar de responderme a la mayor brevedad posible; estamos a la espera de esa respuesta para poder convocar e iniciar el proceso de renegociación”.

De esa forma, más de un año después de la denuncia de la convención colectiva, las rondas de diálogo para construir una nueva convención colectiva ni siquiera han comenzado.

La oficina de prensa del Ministerio de Trabajo informó de que este miércoles 10 de mayo tendrán una reunión con las autoridades del Ayuntamiento capitalino para brindar un criterio legal al respecto.

LEA MÁS: Editorial: Consenso en la Municipalidad de San José

¿Qué incluye la convención colectiva? Copiado!

Aunque es una obligación de todo trabajador no faltar a su puesto y no llegar tarde, la Municipalidad de San José da tres días adicionales de vacaciones a los funcionarios que, durante un año no registren ausencias o tardías. El beneficio es, según la convención colectiva, un “estímulo” para los 2.800 empleados municipales.

La convención colectiva firmada por seis sindicatos y la Administración, también establece 17 días hábiles de vacaciones para los colaboradores con cuatro años de antigüedad, 22 días hábiles para los que poseen más de cinco años de servicio y 30 días hábiles para los que contabilizan más de diez años. A esos periodos, si la persona no llegó tarde o faltó, se le suman los tres días de “estímulo”.

Además, los trabajadores gozan de medio día libre pagado el 2 de noviembre de cada año “para visitar a sus queridos ya fallecidos”, hasta dos días libres con goce de salario para preparar apelaciones en procesos de despido, pago del 80% de los gastos odontológicos y subsidios para comprar lentes, aparatos ortopédicos, prótesis dentales y útiles escolares.

LEA MÁS: Municipalidad de San José gasta millones en asesores para renegociar convención, pero ignora sus criterios

La convención colectiva establece becas anuales de hasta $100 para al menos tres sindicalistas, ayudas de ¢15.000 a los trabajadores en caso de muerte de cónyuges, hijos y abuelos y seis entradas para cada funcionario para asistir a los toros de Zapote.

El texto, además, mantiene el pago de hasta 20 años de cesantía, aun y cuando la reforma fiscal de 2018 eliminó este tope y lo redujo a 12 años.

En febrero de 2022, cuando se denunció la convención colectiva, la Municipalidad de San José omitió denunciar aspectos importantes, como el pago de dietas millonarias a los integrantes de la Junta de Relaciones Laborales. Solo entre enero de 2021 y marzo de 2022, el municipio tuvo que cancelar ¢107 millones a once sindicalistas por participar en las sesiones de ese órgano.

Por cada cita, los representantes titulares de la Junta reciben ¢183.000 y los suplentes ¢92.000. En algunos casos, los líderes sindicales cobraron hasta ¢12,6 millones por concepto de dietas el año pasado.