Revisión técnica podría quedar en manos de empresas Applus y TÜV Rheinland

La Comisión Evaluadora del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) recomendó adjudicar el servicio de inspección técnica vehicular al consorcio Applus CR (en el que participa Riteve SyC) y a la empresa alemana TÜV Rheinland. Estas asumirían la labor una vez que venza el permiso mediante el cual opera Dekra, a finales octubre.

La recomendación se emitió luego de confirmar que las ofertas presentadas por ambas compañías cumplieron con los requisitos de admisibilidad estipulados en la etapa de preselección del concurso, promovido por el Cosevi.

El permiso mediante el cual opera Dekra vence en noviembre de este año. (José Cordero )

Según la Comisión, a pesar de que esta era una etapa de precalificación para seleccionar dos oferentes, consideran innecesario realizar la evaluación de ofertas pues solo dos empresas cumplieron a cabalidad los requerimientos. Así quedó consignado en el oficio CSV-DE-CEP-0007-2024, enviado al Departamento de Suministros del Cosevi.

Por esta razón, el grupo evaluador decidió remitir la recomendación final para la selección de los dos operadores a la Junta Directiva del Cosevi, que tiene la última palabra.

Carlos Rivas, director jurídico del Consejo, informó de que el tema ya fue visto por la Comisión de Licitaciones, que era el paso siguiente a la recomendación enviada por la Comisión Evaluadora. Ahora, dijo, únicamente queda pendiente que el tema sea discutido y eventualmente avalado por la Junta Directiva en la sesión de este miércoles.

Rivas adelantó que de no existir solicitudes de aclaración u otras dudas de parte de los directivos, ese mismo día el acto podría quedar en firme.

Proceso complejo para hallar operador de revisión técnica

El proceso para seleccionar los futuros operadores de inspección técnica se inició en abril del año anterior, no obstante enfrentó una serie de demoras debido a objeciones al cartel y, posteriormente, a apelaciones que fueron resueltas por la Contraloría General de la República.

Las tres empresas que participaron en ese proceso de precalificación (mismas que presentaron los reclamos) fueron Applus CR, representante de la española Riteve (anterior operador), la alemana Dekra (actual operador), así como TÜV Rheinland Certio S. L.

De esas tres, solo Applus había cumplido inicialmente con los requisitos de admisibilidad, por lo que el Cosevi había determinado declarar el concurso como infructuoso, pues se requería de al menos dos oferentes precalificados.

En marzo anterior, tras revisar las apelaciones presentadas por las compañías, la Contraloría ordenó anular el acto mediante el cual el proceso se declaró infructuoso y determinó que el concurso podría continuar debido a que una de las tres ofertas sí superaba esa primera fase y otra de las participantes podría ser potencialmente elegible tras la resolución del reclamo presentado.

En esa resolución, se declaró parcialmente con lugar el reclamo de TÜV Rheinland Certio S.L, lo que obligó a la Comisión a revisar nuevamente la experiencia técnica aportada y el cumplimiento del requisito de 25 millones de inspecciones integrales. Esas condiciones eran las que la habían dejado fuera del concurso.

En el caso de Dekra, su reclamo estaba relacionado con el cumplimiento de las condiciones de capacidad financiera. No obstante, la CGR declaró sin lugar la petición, en tanto no desvirtuó el incumplimiento de la capacidad financiera que se requería para el periodo 2022, pues no era posible modificar la responsabilidad fijada en el acuerdo consorcial. Por esa razón y a pesar de que el actual operador presentó otros recursos de nulidad en contra de las decisiones, esa empresa quedó fuera del proceso.

Dos empresas para revisión técnica

La intención del Cosevi de otorgar el servicio de inspección técnica a dos empresas es evitar futuros reclamos o cuestionamientos relacionados con figuras monopólicas. Ambas firmas prestarían el servicio en partes iguales y, además, deberán construir seis estaciones adicionales.

Otro de los pendientes que tiene Cosevi es decidir si antes de dejar en firme la adjudicación de los nuevos operadores, esperará a que la Sala Constitucional resuelva una acción contra los artículos de la Ley de Tránsito que regulan la inspección técnica.

Las normas impugnadas están relacionadas con el modelo de operación establecido para ese servicio, por lo que la futura contratación podría chocar con la ley. En tanto, si la Sala deja sin efecto estos artículos, podría ser necesario realizar una reforma legal para subsanar los vacíos.

El permiso mediante el cual opera Dekra actualmente vence a finales de octubre, no obstante el Cosevi no descartaba la posibilidad de extender esa concesión en caso de que el proceso de adjudicación se alargara.