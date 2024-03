Concurso para inspección técnica deberá continuar sin Dekra

El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) deberá seguir adelante con el concurso para seleccionar al futuro operador de la inspección técnica que había declarado desierto, luego de que solo una de las tres empresas resultara elegible.

Así se desprende de una resolución de la Contraloría General de la República, dada a conocer este jueves, que anula el acto mediante el cual el Cosevi había determinado que el proceso era infructuoso. El órgano contralor emitió la decisión al resolver tres recursos de apelación presentados contra el criterio del Consejo.

La decisión del Cosevi se sustentaba en que solo una de las tres ofertas recibidas cumplía los requisitos de admisibilidad y su intención era otorgar la operación del servicio a dos empresas.

Sin embargo, la Contraloría determinó que el concurso podría continuar debido a que una de las tres ofertas sí superaba esa primera fase y otra de las participantes podría ser potencialmente elegible tras la resolución del reclamo presentado.

Las tres empresas que participaron en ese proceso de precalificación (mismas que presentaron los reclamos) fueron Applus CR, representante de la española Riteve (anterior operador); la alemana Dekra (actual operador); así como otra firma alemana llamada TÜV Rheinland Certio S.L.

Los reclamos

De acuerdo con el detalle de la resolución, la Contraloría resolvió declarar parcialmente con lugar el reclamo de TÜV Rheinland Certio S.L, por lo que la Administración deberá revisar nuevamente la experiencia técnica aportada y el cumplimiento del requisito de 25 millones de inspecciones integrales. Esas condiciones eran las que la habían dejado fuera del concurso.

En el caso de Dekra, su reclamo estaba relacionado con el cumplimiento de las condiciones de capacidad financiera. No obstante, la CGR declaró sin lugar la petición en tanto no desvirtuó el incumplimiento de la capacidad financiera que se requería para el periodo 2022, pues no era posible modificar responsabilidad fijada en el acuerdo consorcial.

En relación con la gestión presentada por Applus, el ente contralor determinó que la anulación del acto podría permitir que esta siga participando en el concurso, pues había cumplido los requisitos de esa primera fase.

Según el criterio de la Contraloría, el Cosevi ahora deberá atender lo resuelto respecto a la experiencia técnica aportada por uno de los miembros del grupo de interés económico de TÜV Rheinland Certio, S.L. y determinar si se cumple con lo requerido.

En caso de que dicha empresa resulte elegible, la Administración podrá proceder con la segunda etapa del concurso, ya que el Consorcio Applus mantiene su elegibilidad para resultar seleccionado.

La intención del Cosevi de otorgar a dos empresas el servicio de inspección técnica, es evitar futuros reclamos o cuestionamientos relacionados con figuras monopólicas.

El Cosevi debe definir si extenderá el permiso mediante el cual opera Dekra mientras elige a los nuevos operadores. (Rafael Pacheco Granados)

Pendientes

Tras conocerse la resolución de la Contraloría, el Cosevi aún debe definir si continuará con el proceso, pues también está pendiente que la Sala Constitucional resuelva una acción contra los artículos de la Ley de Tránsito que regulan la inspección técnica.

Precisamente, las normas impugnadas están relacionadas con el modelo de operación que la ley establece para ese servicio, por lo que la futura contratación podría chocar con la ley. En tanto, si la Sala deja sin efecto esos artículos, podría ser necesario realizar una reforma legal para subsanar los vacíos.

Tampoco se tiene claridad si Dekra recibirá una extensión del permiso de uso en precario mediante el cual opera, y que vence en noviembre próximo, mientras se completa la nueva selección de operadores.