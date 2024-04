Restricción vehicular se mantendrá este jueves 11 de abril

La restricción vehicular del jueves 11 de abril, fecha en que se conmemora la Batalla de Rivas, se mantendrá vigente para los vehículos con placas que terminen en los dígitos 7 u 8. Debido al traslado del feriado al 15 de abril, la suspensión de la medida regirá únicamente para ese lunes.

Esto implica que la restricción se mantendrá con regularidad el jueves 11 de abril, mientras que el lunes 15 de abril habrá libre circulación para los vehículos con placas terminadas en 1 o 2.

Los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 tendrán restricción para entrar a San José el jueves 11 de abril. (Rafael Pacheco Granados)

Horarios de la restricción vehicular en Costa Rica

La medida de restricción vehicular se aplica todos los días de 6 a. m. a 7 p. m. e impide la circulación de los vehículos en San José durante un día a la semana, según el último dígito de la placa.

Los lunes no circulan las placas terminadas en 1 y 2, los martes no transitan las finalizadas en 3 y 4, y los miércoles se restringe a las terminadas en 5 y 6. Los jueves no pueden circular las placas que finalizan en 7 y 8 y los viernes, las terminadas en 9 y 0.

Los conductores sujetos a la restricción no pueden transitar por la carretera de Circunvalación ni en lugares como Hatillos, San Pedro, Los Yoses, La Sabana, Rohrmoser, Calle Blancos, Zapote, parque de la Paz y el centro de San José.

La multa por infringir la restricción es de ¢26.000, según estipula la ley de tránsito. Esta medida se suspende únicamente en días feriados, como es el caso del próximo lunes 15 de abril.