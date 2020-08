“Estamos tratando de evitar una tragedia, no sé si ha visto lo que pasó anoche, creció el río y se lavó aquello, además está estrangulando el cauce del río, eso puede tener efectos sobre el puente (principal), mandé técnicos que están haciendo una evaluación y mientras no reciba un informe que me diga que eso se puede operar sin problema, no lo voy a autorizar, no se trata de decisiones políticas”, agregó el jerarca.