"Lo único que sabemos es lo que dicen, que el asunto está muerto. En mi caso hay una duda de si me tienen que expropiar o no, porque mi propiedad está fuera de los límites del aeropuerto, pero aun así la incluyeron en el decreto (...). Yo tengo 11 años de vivir aquí, trabajaba en San José y me pensioné y compré un lote de quinta y ahí construí, yo quisiera que no me expropien, yo compré ahí para morirme ahí ", dijo el educador retirado.