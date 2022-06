Gobierno buscará finiquito de fideicomiso a cargo de ampliar vía entre San José y San Ramón

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, en conferencia de prensa en Casa Presidencial el pasado 18 de mayo. Fotografía: (Rafael Pacheco Granados)

El ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador Jiménez, confirmó este miércoles la intención del gobierno de finiquitar el contrato del Fideicomiso Ruta Uno a cargo de ampliar el corredor vial entre San José y San Ramón. Para tal fin, Amador nombró el lunes una comisión en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para iniciar ese proceso.

En conferencia de prensa, Amador justificó la decisión debido a que, según él, el Fideicomiso Ruta Uno aspiraba a cobrar $10,5 millones en una estructuración financiera nueva que calificó de absurda y por ello formó una comisión para interrumpir la relación contractual.

El anuncio causó sorpresa, rechazo, preocupación y llamados a la mesura por parte de los representantes ciudadanos en el Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia del Fideicomiso el cual integran representantes de los Fideicomitentes, del Fiduciario y dos personas ciudadanas nombradas por la Defensoría de los Habitantes.

A partir del anuncio, ahora la nueva Comisión definirá los pasos a seguir para finiquitar este contrato por el cual el MOPT y Conavi habían cedido la gestión y administración de la ampliación vial y sus radiales al Banco de Costa Rica por 30 años.

“Estamos consternados, estamos asombrados y no sabemos qué se quiere. Creemos que si hay problemas se pueden subsanar, pero usted no cierra una institución porque le descubre un problema, usted soluciona el problema y sigue. Creemos que es necesaria más prudencia, esto nos afecta a todos”, indicó Alexander Rodríguez Chaves, economista y uno de los representantes ciudadanos en el Comité.

Para Rodríguez, más bien ha faltado diálogo, análisis y mesura para tomar esta decisión.

“Creemos que el señor ministro podría tener dudas pero suceptibles de ser aclaradas e introducir mejoras pero este anuncio es hijo de una decisión intempestiva, no creo que las irregularidades sean tales como para detener el proyecto. Espero que haya espacios de conversación, hay que sopesar las consecuencias, esto viene avanzando y hay proceso que no pueden detenidos así”, agregó.

El economista llamó la atención a que, contractualmente, hay acuerdos en firme, obras en ejecución y cláusulas contractuales que, dijo, merecen una revisión pausada porque sus implicaciones serían demandas millonarias aparte de dos a tres años de parálisis de las obras.

“Estamos en total desacuerdo con esta intención del ministro, no lo creemos concebible. Una decisión así nos afecta a todos los ciudadanos porque no falta tanto para concluir las obras impostergables que quedarían inconclusas. Nos preocupa que el ministro no se haya reunido con las instancias correspondientes. Se dentendría todo un proceso que sí viene trabajando y se están haciendo las obras. Los representantes ciudadanos estamos en total desacuerdo”, se quejó también José Vásques Fernández, el otro de los representantes ciudadanos.

Para él, esta decisión es un retroceso porque habría de volverse a la figura de concesión para terminar los trabajos.

“Vea la ruta 27: siempre hay arreglos que nunca cesan y pasan los años y se siguen cobrando millonadas por encima de las inversiones iniciales. Como ciudadanos, consideramos que esto así no se tiene que dar porque es un retroceso”, concluyó.

Las obras Copiado!

El Fideicomiso Ruta Uno informó la mañana de este miércoles que desde el año pasado, los usuarios de la Ruta N°1 aprovechan la ampliación a tres carriles por sentido de circulación de los puentes sobre río Ciruelas y río Alajuela y, este año, el nuevo puente sobre río Segundo inició operaciones a cuatro carriles por sentido, como parte del primer lote de Obras Impostergables (OBIS) de la ampliación entre San José y San Ramón.

Las obras en el Conector Barreal – Castella también entraron en servicio este año mientras se construían las aceras completadas la semana anterior. En el caso del Paso a Desnivel Firestone, esta obra se encuentra en su etapa final de construcción pero, indicó el Fideicomiso, en meses anteriores se puso en operación los ocho carriles sobre la Ruta N. ° 1, mientras el Instituto Costarricense de Electricidad finalizaba la relocalización de las redes de servicios públicos instaladas en la Ruta N. ° 129 (bajo el paso a desnivel).

Para el caso del segundo lote de obras (Circunvalación a la altura del Monumento al Agua y puente sobre Río Torres), su arranque para ampliar a 10 carriles el intercambio entre la carretera de Circunvalación y la autopista General Cañas sigue varado a 16 meses de ordenarse el inicio de obras por problemas asociados con la disponibilidad de los terrenos necesarios y los diseños.

Respecto al lote 3 de OBIS, un nuevo intercambio vial a la altura de El Coyol de Alajuela, se evalúan tres ofertas para la adjudicación del contrato como parte del concurso realizado por el Fideicomitente (Mopt) para el diseño y construcción de esos trabajos previstos para inicio en próximas semanas.