Exjefe de Lanamme: Solo le envié a MECO un cálculo que hice con un formulita

El excoordinador del Programa de Carreteras de Lanamme, Luis Guillermo Loría, negó este jueves haber realizado un informe para la empresa que supervisaba los trabajos de construcción del paso a desnivel de las Garantías Sociales a cargo de MECO, con el fin de encubrir los defectos en el asfalto.

Tales problemas fueron señalados, precisamente, por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), donde él laboraba y del cual fue despedido en agosto pasado.

Durante su comparecencia ante los diputados que integran la comisión especial que investiga supuestas irregularidades en obras viales, el ingeniero afirmó que solo se le pidió un criterio técnico en el tema de fatiga de materiales, el cual emitió con base en los resultados de una auditoría técnica hecha por ese laboratorio.

Loría insistió en que se trató de algo pequeño que elaboró de manera sencilla y basado en una “formulita”, mediante la cual determinó que los resultados del Lanamme eran erróneos porque se requería de una muestra mayor.

“El informe que dicen que presentó MECO o ITP (empresa supervisora) nunca lo conocí, nunca lo leí, no sé de qué trata, no sé si el cálculo que hice con una formulita de un libro, no sé si lo incluyeron. Solo mandé el cálculo y no estuve en nada más”, sostuvo.

En su intervención, el ingeniero habló ampliamente sobre sus títulos académicos y su currículum como experto en pavimentos. Además dijo que por el aporte que realizó no cobró ni le pagaron, con lo cual negó lo citado en el expediente judicial del Caso Cochinilla.

Al ser consultado sobre cómo fue contactado para responder al criterio del Lanamme, Loría dijo que lo hizo un ingeniero que conocía de antes, precisamente por haber laborado en esa institución.

El legislador del Frente Amplio, José María Villalta, le cuestionó al experto en pavimentos, si era común que ese tipo de servicios fuera solicitado por empresas y que además fuera atendido de forma gratuita, “por la patria”.

“Yo no dije que eso fue por la patria, dije que el monto de los $2.500 no lo recibí, he diseñado pavimentos por todo Latinoamérica y siempre hay tarifas, esto no fue un tema altruista, sino que el aporte fue tan escaso que no cobré”, respondió molesto.

En otra de las interpelaciones se le consultó si sabía que el criterio que emitía era para desvirtuar un informe de Lanamme a lo cual respondió que “nunca desvirtuaría un informe” de ese laboratorio, pero que sí sabía que lo solicitado era para “rebatir” lo indicado por los técnicos.

La liberacionista Franngie Nicolás le leyó a Loría parte de una conversación incluida en el expediente judicial donde él se refiere a los ingenieros del Lanamme como “hijuep...” haciendo alusión precisamente al informe emitido y las recomendaciones que dio a los empleados de ITP para apelar la auditoría de Lanamme.

[ Empresas encubrieron asfalto defectuoso en Garantías Sociales ]

“Yo estuve muy frustrado, muy molesto, no es ni contra Lanamme ni contra la Universidad (de Costa Rica), –contra tres o cuatro personas–, porque me trataron muy mal, todo lo que se refiere ahí... yo después recibí atención psicológica, en este momento estoy más en paz, en ese momento estaba muy molesto con mi salida del Lanamme”, justificó.

Asimismo, insistió que lo que estaba mal fue haber emitido dicha auditoría con una muestra tan reducida.

Del informe sobre Garantías Sociales, el expediente judicial indica que Loría facturó servicios profesionales a Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), a pesar de que este era uno de los laboratorios que él fiscalizaba como parte de sus funciones de coordinación en el Programa de Infraestructura de Transportes (PITRA) en Lanamme.

Villalta le cuestionó al exfuncionario sobre el cobro específico de tres facturas que sumaban $8.000, las cuales habría realizado por servicios de consultorías a la supervisora en el 2018 y que habría cobrado en efectivo.

Este fue el intercambio:

–¿A usted no le parece que un director de PITRA no puede brindar servicios a empresas que están haciendo obras que van a ser fiscalizadas por el PITRA, le parece que eso es ético?

–No me puedo referir a eso

–¿No me puede decir que usted cee que compromete la ética brindar servicios pagados a empresas que están haciendo obras que van a ser fiscalizadas por Lanamme?

–Eso está en sede judicial, si me refiero puede ser que me traiga problemas al caso.

La misma respuesta recibió el diputado al preguntarle si había recibido “pagos a escondidas” mientras laboraba en el Lanamme.

“No dudo que sea un campeón de la ciencia, pero si no tiene ética, volvemos al mismo punto, ¿cómo creerle? ”, respondió Villalta ante las respuestas del ingeniero sobre los detalles técnicos y científicos que dijo haber realizado sin ahondar en los cuestionamientos de los pagos recibidos.