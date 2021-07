“Declaro bajo juramento que en el ejercicio de mis funciones con la Universidad de Costa Rica, específicamente en el Lanamme UCR, no mantengo, ni mantendré durante la vigencia de la relación que con ella me une, compromisos laborales ni profesionales, remunerados o no con ninguna entidad, sea pública o privada, persona física o jurídica, incluyendo contratistas o subcontratistas, que sean objeto de fiscalización por parte del Lanamme UCR”, dice el documento que firmó Loría.