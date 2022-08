Destitución de ingeniera que objetó pago a constructora no es una represalia, afirma jerarca del MOPT

Luis Amador Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes, negó que la separación de la directora de la Unidad Asesora del Comité de Administración y Supervisión del Programa de Infraestructura del Transporte, sea una represalia por las objeciones de la funcionaria al pago de $1 millón a la empresa constructora Azvi.

Por escrito, la ingeniera Francini Chinchilla Torres, se opuso a ese desembolso por considerar que la carretera de 21,8 kilómetros entre Paquera y playa Naranjo (Puntarenas) que se le encargó a la firma, presenta “defectos que son a todas luces evidentes” y que no han sido corregidos.

Entre estos defectos está la losa del puente sobre el río Guarial, el cual tiene “un deterioro que demanda su reparación o reconstrucción”. Además, hay deficiencias en la pintura de las barandas de tres puentes y existen asuntos pendientes relacionados con el manejo de taludes, pasos de fauna, acceso a predios, pasos peatonales y compensaciones ambientales por corta de árboles.

Los pagos fueron aprobados por el viceministro de Infraestructura, Alejandro Guillén, quien asumió por recargo las tareas de la funcionaria.

Amador decidió la salida de la ingeniera el 12 de agosto, dos días después de que La Nación publicó que la entidad aceptó girar el dinero a la compañía pese a los problemas en la vía.

Luis Amador Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes, dijo no recordar si comunicó por escrito a la funcionaria sobre su remoción. (Lilly Arce Robles.)

– ¿Cuáles fueron las razones de la salida de doña Francini?

–Doña Francini fue llamada para que fuera parte de una comisión que se llama CAS, que es un comité asesor, creo. No estoy seguro qué significa, se lo puedo pasar luego en detalle. Hay un enredo porque los préstamos estos (con el Banco Interamericano de Desarrollo) tienen una unidad ejecutora, una unidad administradora y un comité asesor, es todo una chayotera.

“A ella (Francini) yo la llamé (para el puesto) antes de que el viceministro, Alejandro Guillén, entrara en funciones; cuando el viceministro entra en funciones, él empieza a reestructurar las unidades a lo interno porque, diay, habia una triplicidad de funciones. Entonces, en esa reestructuración, el viceministro decide que no es necesario continuar con muchos de esos puestos. Incluso, al Banco Interamericano de Desarrollo se le solicita que si puede prescindir de un par de personas que se pagaban como consultores con plata de un préstamo, para bajar el nivel de costos.

“Ella venía del Conavi (Consejo Nacional de Vialidad), estaba en una de las gerencias, que es la que ve Circunvalación, que la dejamos renca tratando de reforzar un poco los contratos de Taras-La Lima, Limonal-Barranca y todos esos contratos que tenemos con el BID. Entonces, el movimiento que se da de vuelta es por la reestructuración que se hace, para tratar de tener una única unidad ejecutora y se decide que es el viceministro es quien va a encabezar esta unidad”.

– La decisión de colocar a doña Francini al frente de ese comité asesor se da por medio de una circular que usted envía el 4 de julio, menos de dos meses después se dan cuenta que ya no es necesaria ¿Ese análisis para esa supuesta reestructuración está por escrito?

– Ese análisis yo se lo pedí al viceministro, pero no está por escrito; usted tendría que preguntarle si tiene algo por escrito. Él me informó a mí de manera verbal y me explicó con una presentación todo el entrabamiento a nivel de unidades ejecutoras y la recomendación de él fue esa simplificación a la cual yo le di luz verde.

– ¿Además de doña Francini qué otros puestos entran en esa supuesta reestructuración?

– Por ejemplo, había un consultor llamado Germán Cuyar, se prescindió de él, ahorita no tengo el detalle de los otros, porque voy en un vehículo, pero esos dos y creo que hubo un par de cambios más

– La decisión de separar a doña Francini se da dos días después de que publicamos que ella se opuso a un pago millonario a favor de la constructora Azvi ¿Es una represalia por esa posición?

– No tengo ningún comentario al respecto, lo que le puedo decir, primero que nada, es que no se la pagado a la empresa el $1 millón, tal y como ustedes lo aducen.

– Nosotros (La Nación) no hemos dicho que se le pagó, hemos informado que se le aprobó el pago. Incluso en la entrevista que se publicó con el viceministro Guillén, él mismo lo afirma, que el pago no se ha realizado...

– Ah bueno, que dicha que ya está clarificado.

– Entonces ¿Fue una represalia?

– Creo que ya se lo indiqué, esto no ha sido una represalia, ha sido una reestructuración a lo interno.

– La ingeniera dice que a ella no le comunicaron las razones de su salida y que, además, no se le comunicó por escrito la decisión de sacarla del puesto, que ella se entera el 12 de agosto, día en que usted comunica a los empleados de la entidad que el viceministro asumirá, como un recargo, las funciones de ella ¿Eso es cierto?

–Es que más bien tengo entendido... No lo sé, porque no lo tengo (el documento) aquí conmigo, tendría que verificar cómo fue la circular.

– La circular lo que dice es que el señor Guillén tendrá el recargo ¿Usted le envió a la ingeniera una carta donde le comunicaba sobre su salida o no?

–Mire, tantos oficios que comunico, posiblemente fue enviado, pero no se lo puedo asegurar en este momento.