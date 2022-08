MOPT quita a ingeniera que se opuso a pagar $1 millón a constructora encargada de vía Paquera-Playa Naranjo

Luis Amador Jiménez asumió el Ministerio de Obras Públicas y Transportes desde mayo de 2022. (Rafael Pacheco Granados)

Luis Amador Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes, removió del cargo a Francini Chinchilla Torres, ingeniera que se opuso a pagar $1 millón a Azvi, empresa española que construyó los 21,8 kilómetros de la nueva carretera entre Paquera y Playa Naranjo, en Puntarenas, por $27,5 millones.

Chinchilla Torres, directora de la Unidad Asesora del Comité de Administración y Supervisión del Programa de Infraestructura del Transporte, objetó ese desembolso porque la obra, inaugurada en mayo de 2021, presenta “defectos que son a todas luces evidentes” que no han sido corregidos por el contratista.

Por ejemplo, la losa del puente sobre el río Guarial tiene “un deterioro que demanda su reparación o reconstrucción”, hay deficiencias en la pintura de las barandas de tres puentes y existen asuntos pendientes relacionados con el manejo de taludes, pasos de fauna, acceso a predios, pasos peatonales y compensaciones ambientales por corta de árboles.

La decisión de sacar a la ingeniera del cargo fue tomada por Amador el 12 de agosto, dos días después de que La Nación diera a conocer que el viceministro de Infraestructura, Alejandro Guillén Guardia, avaló la retribución para la compañía.

Contrario a lo señalado por dos informes técnicos, Guillen acordó, el 26 de julio, en una reunión realizada con Manuel Álvarez, representante legal de Azvi, girar $24.835 por una disputa sobre retrasos en pago de certificados, $173.292 por cemento, $16.027 por varias retenciones y $759.740 correspondientes a la garantía de cumplimiento.

Según dijo la funcionaria, hasta la tarde de este lunes 22 de agosto, no le habían comunicado por escrito su salida. Se enteró de la resolución el 12 de agosto a través de la circular DM-CIR-2022-025, enviada por el ministro a todos los empleados del MOPT y Conavi. En ese documento, el jerarca entrega las funciones de la ingeniera a Guillén como un recargo.

“Me entero cuando llegó el oficio de recargo de funciones del señor Guillén (...) No puedo decir si es una represalia, es que no tengo pruebas para decir que sí o que no, no tengo idea. Yo me he caracterizado siempre por hacer las cosas de la manera correcta, entonces no sé si eso también me ha traído consecuencias”, afirmó Torres Chinchilla.

Añadió que este lunes tuvo una reunión con Amador, pero aseguró que en la cita no le comunicaron las razones para separarla de sus funciones.

“Sería bueno que pregunten, pero al despacho del ministro, para que ellos le cuenten (...) Razones no tengo”.

Se intentó conocer la versión de Amador sobre este tema, pero no contestó los mensajes y llamadas hechas a su teléfono celular. También se contactó a su asesora de comunicación, Alicia Paz Barahona, para preguntar al respecto, pero manifestó que desconoce los motivos de la separación y agregó que podría coordinar una entrevista con el ministro para este martes 23 de agosto.

Ni dos meses en el puesto Copiado!

Francini Chinchilla Torres fue nombrada por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, en la dirección de la Unidad Asesora del Comité de Administración y Supervisión del Programa de Infraestructura del Transporte el 30 de junio. La selección fue comunicada por medio de la circular DM-CIR-2022-017, firmada el 4 de julio.

“(...) Solicito todo el apoyo a las gestiones que realice en su nuevo cargo”, declaró el jerarca en esa nota. Sin embargo, menos de dos meses después la retiró del cargo sin dar explicaciones.

La ingeniera manifestó que ella pasó por un proceso de selección, liderado por Amador, para llegar a esa Unidad, por lo que le asombra la nueva resolución. Ahora, volverá a su puesto original en el Conavi.

“Me entrevistaron, vieron mi currículo, le parecía y no sé... Yo no conocía al ministro, no tenía ni idea, ni lo conozco de ningún lugar. Me dijo que quería entrevistarme porque le pasaron mi currículo y que le parecía un buen perfil y fue así: me entrevistó y me trasladó de Conavi al MOPT”, detalló.

‘Defectos a todas luces evidentes’ Copiado!

Los problemas en la obra también fueron apuntados por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), de la Universidad de Costa Rica, en varios informes técnicos. Además, tanto el departamento dirigido por Torres Chinchilla como la unidad ejecutora del proyecto subrayaron las imperfecciones.

La unidad ejecutora expresó, por escrito (oficio 1457-2022 del 29 de julio 2022) que le “preocupa sobremanera”, devolver la garantía de $759.740, pues los defectos persisten y corregirlos requeriría una inversión considerable.

Por esa razón, pidieron “un análisis jurídico y técnico, suficientemente robusto, de la pertinencia de realizar la devolución de los montos (...) aun cuando persistan defectos en las obras que son a todas luces evidentes”, añadió en el documento.

Además, en el escrito enviado al ministro indican que los defectos radican en temas “importantes”, como lo son la regularidad de la superficie de ruedo (IRI) y el deterioro en las losas de uno de los puentes.

Al respecto, Lanamme apuntó que el problema en IRI da pie a multas de parte de la Administración pues la constructora incumplió con los parámetros indicados en el contrato.

Asimismo, la unidad ejecutora recordó que al contratista se le notificó en “diversas ocasiones’' que el IRI es un defecto a reparar, pero no lo ha solucionado.