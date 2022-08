MOPT cede a reclamo de constructora por $1 millón, contra criterio de técnicos

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) accedió a pagar cerca de $1 millón reclamado por la empresa española Azvi, que tuvo a su cargo la construcción de la carretera entre Paquera y Playa Naranjo, pese a que la unidad ejecutora de la obra advirtió que la vía de $27,5 millones fue entregada con defectos.

Así consta en oficios enviados a la unidad asesora y al ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, luego de una reunión del 26 de julio en la que estuvieron el viceministro de Infraestructura, Alejandro Guillén Guardia, y el representante legal de la empresa para atender inconformidades presentadas por la compañía contra el Estado.

Carretera nueva entre Paquera y playa Naranjo presenta ‘alto’ riesgo de accidentes por deficiencias en pavimento

De acuerdo con los documentos, tras ese encuentro se giraron instrucciones al coordinador de la unidad ejecutora para que pague a la empresa $24.835 por una disputa sobre retrasos en pago de certificados. También $173.292 por cemento y $16.027 por retenciones.

A esos montos, se suma la decisión de devolver al contratista $759.740 que corresponden a la retención por la garantía de cumplimiento, a pesar de que la unidad ejecutora alertó de que la empresa no ha cumplido con la reparación de defectos, que incluso fueron señalados por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) en varios informes técnicos.

La carretera de 21,8 km fue puesta en servicio en mayo del 2021, tras finalizar con 20 meses de atraso. El proyecto fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como parte del Programa de Infraestructura del Transporte.

La carretera Paquera-Playa Naranjo tiene riesgos de accidentes, entre otros, indicó el Lanamme. Foto: Lanamme para LN.

‘Defectos a todas luces evidentes’

La unidad ejecutora puntualizó en un documento que tanto al Comité de Administración como a la unidad asesora de la obra les “preocupa sobremanera” devolver la garantía de $759.740, pues los defectos persisten.

Por esa razón, solicitan “un análisis jurídico y técnico, suficientemente robusto, de la pertinencia de realizar la devolución de los montos (...) aun cuando persistan defectos en las obras que son a todas luces evidentes”, añade el documento.

Carretera entre Paquera y Playa Naranjo concluyó con 20 meses de atraso

Además, en el escrito enviado al ministro Luis Amador Jiménez indican que los defectos radican en temas “importantes”, como lo son la regularidad de la superficie de ruedo (IRI) y el deterioro en las losas de uno de los puentes.

Al respecto, Lanamme apuntó que el problema en IRI da pie a multas de parte de la Administración pues la constructora incumplió con los parámetros indicados en el contrato.

Asimismo, la unidad ejecutora recordó que al contratista se le notificó en “diversas ocasiones’' que el IRI es un defecto a reparar, pero no lo ha solucionado.

De acuerdo con la unidad ejecutora, el costo de reparar los problemas en el IRI ascienden a $730.857.

En tanto, en el caso del deterioro de la losa en el puente sobre el río Guarial, donde además se identificó el desgaste prematuro de las juntas de dilatación, el contratista intervino la estructura antes de que la propuesta de reparación fuera aprobada, lo cual tampoco resultó a satisfacción de la unidad ejecutora

Otro de los pendientes corresponde a la pintura en barandas de tres puentes, que tampoco han ejecutado.

La empresa también debe atender “pasivos ambientales”, que comprenden manejo de taludes, pasos de fauna, acceso a predios, accesos peatonales a puentes y un plan de compensación por corta de árboles. Esas obras superan los $150.000.

En el caso de las disputas económicas, la Administración accedió a pagar los reclamos por $173.292 y $24.835, así como las retenciones por $16.027, a pesar de que estas estaban siendo analizadas en una mesa de controversias.

Pero, además, en el escrito que se le envió a Amador se le indica que la empresa también mantiene otro reclamo por $2,9 millones por los atrasos que sufrió el proyecto.

Para reanudar obras

Consultado por La Nación, el ministro Luis Amador aseguró que no estaba al tanto de los acuerdos tomados en la mesa de negociación, pues delegó en el viceministro la potestad de atender esos reclamos a fin de desentrabar obras detenidas.

A pesar de que la carretera entre Playa Naranjo y Paquera se puso en servicio hace más de un año, la empresa Azvi también tiene a su cargo la construcción del tramo de la Interamericana norte entre Cañas y Liberia, la cual arrastra importantes atrasos.

Amador afirmó con respecto a los oficios: “Es algo que está manejando el viceministro exclusivamente. Sé que estaban en una mesa en la que estaban dialogando con Azvi para poder reactivar, y por eso es que usted ve que ahora están trabajando en ese segmento que tienen. Don Alejandro es el que ha estado manejando ese tema, si a mí me lo pasaron en su momento, vino con la recomendación y la justificación del caso, no lo recuerdo en este momento. Tendría que revisar para poder referirme al respecto”.

Sobre los pagos acordados contra criterio técnico, insistió en que no tiene el detalle de ese caso en específico pues no ha visto aún el oficio enviado el 3 de agosto.

“Cuando corresponde legalmente, cuando la empresa ha ejecutado la obra y lo que ha entregado está a satisfacción del ministerio de acuerdo con niveles de calidad requerido, ahí se paga. Cuando hay incumplimiento, no cumple con el nivel de calidad, con lo que se contrató, con las especificaciones, ya es otra cosa. No sé en este caso en particular cuáles eran las diferentes disputas porque yo le encargué al viceministro que él fuera el que tomara el control de estas reclamaciones y estas negociaciones para yo poder encargarme de la conservación vial”, apuntó el ministro.

El documento que Amador dijo aún no haber revisado, concluye indicándole que ejecutar los acuerdos tomados en esa reunión “representa un alto riego para el contratante por cuanto se quedaría sin el depósito que garantiza la calidad de las obras, sumas que deben ser empleadas para reparar las obras”.

Las alternativas propuestas contemplan mantener vigentes las garantías y reactivar la ronda de negociación amigable, además de supeditar los acuerdos tomados en la reunión del 26 de julio a dicha negociación.