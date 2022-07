Conavi sin gente ni equipos para instalar puentes ‘bailey’

Para instalar puentes "bailey", que se usan principalmente en casos de emergencia, se debe contratar una empresa, porque el personal del MOPT no sabe cómo. (Imagen con fines ilustrativos)

Ni gente capacitada ni los equipos necesarios. Esa es la razón por la cual el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no tiene posibilidad de instalar puentes bailey en ninguna ruta del país, como confirmó a La Nación Hannia Rosales, quien hasta el 21 de julio se desempeñaba como directora de esa entidad.

La funcionaria explicó que la institución tiene un solo técnico con conocimientos para colocar puentes modulares, pero la regla es contratar empresas privadas que se encarguen del armado y que ese técnico únicamente realice la inspección de las obras por parte de la Administración. Esas estructuras normalmente son utilizadas para atender situaciones de emergencia.

Según la entonces jerarca, hay ingenieros de Conavi (sin precisar una cifra) que han recibido cursos impartidos por la Dirección de Puentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), pero nunca han liderado la colocación de un puente bailey.

“Lo que pasa es que ha habido mucha movilidad. Hay ingenieros que han ingresado y otros que se han ido, y algunos de los que se han ido se fueron con esa capacitación”, precisó Rosales, al indicar que aunque hay trabajadores capacitados para la labor, no es usual que se les encargue directamente.

[ MOPT no puede poner puentes ‘bailey’ porque se pensionaron los funcionarios que sabían, dice ministro ]

Para la instalación de los puentes modulares, además, se necesita maquinaria con la que no cuenta Conavi, por lo que, aunque hayan funcionarios que sepan armar las estructuras, de igual forma no se pueden colocar porque no hay equipo suficiente.

“No es solo la empresa o quién instale (los puentes), el tema es que se requiere también la maquinaria. En el caso de los pilotes se requiere el equipo para hincar pilotes. Entonces, no es solo de tener el conocimiento de cómo se arma, sino también todas las herramientas”, añadió.

Consultada sobre si existe posibilidad de que el Consejo compre esa maquinaria, Rosales respondió: “Ya eso es una decisión que me imagino nuestro ministro (Luis Amador) y el señor presidente (Rodrigo Chaves) estarán valorando, porque se ha hablado de la fusión que va a haber entre Conavi y el MOPT, y el MOPT tendría maquinaria, pero yo no me atrevería a adelantar lo que ellos estén ideando”.

Mes y medio Copiado!

Rosales explicó que la colocación de un solo puente bailey se lleva, al menos, un plazo de mes y medio, ya que se requieren de 15 a 22 días para contratar la empresa que se encargue de colocarlo y un mes más para armar la estructura en el sitio.

[ Nueve comunidades aguardan por puentes embodegados en plantel del MOPT ]

“Hay que hacer un levantamiento de necesidades, un presupuesto, hay que justificar el evento imprevisible; lleva sus aprobaciones que, se procuran, sean muy rápido y después pedir la anuencia a las empresas, hacer un contrato y finalmente dar orden de inicio, todo eso en alrededor de unos 15 a 22 días.

“Nosotros estimamos alrededor de un mes (para colocar el puente), pero eso es variable porque depende de los procesos previos, si hay árboles que cortar pues ese plazo obviamente se alarga muchísimo más”, explicó la ahora exdirectora de Conavi, quien a partir de esta semana regresa a su puesto como ingeniera.

Aunque hace unas semanas el presidente Rodrigo Chaves anunció que dos puentes modulares en San Carlos estarían listos en una semana, Rosales aclaró que cuando se va a poner una estructura es necesario hacer varias tareas previas que toman tiempo.

“Hay que hacer trabajos preliminares, sobre todo estos que llevan pilotes, hay que hacer la obra falsa, hay que correr cables porque para hincar tenemos que tener libre por lo menos 15 metros, para que el equipo pueda empezar a hincar”, detalló.

[ Más puentes que están ‘desperdiciándose’ serán trasladados para atender estragos de Bonnie ]

En el caso de San Carlos, fue necesario hacer trabajos de topografía y estudios hidráulicos e hidrológicos, por lo que se espera que los puentes estén listos hasta inicios de setiembre, si es que no ocurren atrasos, los cuales son posibles. Las estructuras se instalarán en las comunidades de Florencia y Santa Clara, que fueron afectadas por la tormenta Bonnie.

Actualmente, el Consejo debe hacerse cargo de 490 puentes que se encuentran en condición “deficiente”, pero que no hay recursos necesarios para ellos ni para colocar otras estructuras.

De acuerdo con Rosales, parte del presupuesto para puentes se fue en el recorte que se le hizo a la entidad con el fin de trasladar recursos a las municipalidades. Por esa razón, dijo, ahora para atender emergencias se debe acudir a la figura de contratación de evento imprevisible, que permite “utilizar fondos que están reservados para esas situaciones”.

“El ministro instruyó solicitar a Hacienda un presupuesto adicional para el 2023, que incluye estudios y diseños para puentes que están en estado deficiente, y un presupuesto adicional que podría utilizarse para compra e instalación de puentes también; lo está valorando Hacienda, es el informe que tengo”, declaró.

[ Chaves ordena trasladar puentes que nunca se usaron en la trocha para reemplazar estructuras colapsadas por paso de Bonnie ]