Más puentes que están ‘desperdiciándose’ serán trasladados para atender estragos de Bonnie

Estos son algunos de los puentes en desuso que se encuentran en el plantel de Colima, en Tibás, desde hace años.

Tres puentes modulares que se encuentran en desuso en un plantel en Colima de Tibás, San José, serán trasladados a San Carlos para reemplazar estructuras colapsadas por el paso de la tormenta tropical Bonnie.

Así lo confirmó a La Nación el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, al detallar que se trata de dos puentes vehiculares y uno peatonal, los cuales se usarán para atender estragos ocurridos en la ruta 739, que comunica comunidades como Santa Clara y Santa Rita.

Este medio supo que estos tres puentes y más estructuras similares se encontraban en desuso en el plantel de Colima, al parecer desde hace mucho tiempo. Cuando se le preguntó por este tema al ministro, la semana anterior, el jerarca dijo desconocer por completo la existencia de estos bienes.

De hecho, cuando se le mostraron fotografías de las estructuras, dijo estar muy sorprendido por la cantidad de piezas sin aprovechar y el buen estado en que se encuentran.

“No estaba al tanto de tantísimos puentes que estuvieran ahí. Conavi había comprado unos puentes modulares para el Barranca y para tener un par más en stock, pero aquí veo puentes viejos que están ahí puestos desperdiciándose. Ya me le voy a poner encima a esto a ver qué es lo que está pasando y por qué no se están utilizando, a ver con qué excusa me salen”, manifestó Amador.

Este fin de semana, el Gobierno también anunció que dos puentes modulares, que originalmente iban a utilizarse en la trocha fronteriza, serán colocados sobre el río La Balsa en Santa Rita de Florencia y en la ruta nacional 739 en Ciudad Quesada, donde a causa de las fuertes lluvias que provocó la tormenta tropical Bonnie, colapsaron las estructuras existentes, lo que dejó sin paso a varias comunidades.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, dijo que no había claridad sobre si el uso de las estructuras era una decisión de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) o del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), razón por la cual ordenó que ambas entidades resolvieran esa diferencia a más tardar este lunes 4 de julio.

Noticia en desarrollo