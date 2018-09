“Tengo una lista de al menos 30 proyectos que están licitados y adjudicados y en este momento no se pueden ejecutar porque hay dos, tres expropiaciones que no se hicieron a tiempo, un estudio impacto ambiental que no se hizo, eso obedece a que en un momento determinado la prioridad era política (...) y a dos semanas a de haber llegado al Conavi, reviso esa lista de proyectos adjudicados y hay casos que se dio la orden de inicio y al día siguiente se dio la orden de suspensión porque no teníamos todos los previos necesarios”, dijo.