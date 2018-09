“No es tan sencillo pensar que por tener un proyecto de ley lo pueda resolver en un abrir y cerrar de ojos (... ). Había un proyecto original que contenía una solución diferente a la que se requiere en estos momentos, en este momento se requiere hacer un estudio de detalle que establezca cuál es el requerimiento actual y cuánto es el costo para definir una tasa de peaje a efectos de poder financiar en el tiempo ese proyecto. Pero si usted no tiene los estudios y no se pueden contratar, usted no puede planear la solución sin ese detalle”, afirmó Villalta.