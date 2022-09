Cámara de la Construcción objeta contratación de UNOPS: falta transparencia y no paga cargas sociales

La contratación de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés) es “inconveniente” para el país, según el criterio dado a conocer este jueves por la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), mediante un comunicado.

Entre las críticas están la “falta de transparencia”, el hecho de que no pague cargas sociales y que su labor no ha implicado una disminución de costos de las obras dadas para su administración.

“La CCC en reiteradas oportunidades ha manifestado su preocupación de que se siga contratando a UNOPS, pese a que los proyectos en los que está involucrada no muestran una mejora sustancial con su participación, más bien eleva el costo de las obras. Además; no paga cargas sociales y esta no es la primera vez que intenta romper con los principios de contratación que prevalecen en el país, al negar información a la Contraloría”, dijo la CCC.

La organización hizo así referencia al reclamo de datos por parte de la Contraloría General de la República (CGR), que desde marzo le ha solicitado a UNOPS entregar documentos base del contrato y las variaciones que se hicieron

en relación con el paso a desnivel de Garantías Sociales, en Zapote. Este proyecto, además, es uno de los mencionados en el expediente judicial del llamado Caso Cochinilla, por presuntos actos de corrupción.

Este viernes se cumpliría el plazo dado por la CGR para entregar la información requerida.

La Oficina de ONU, por su parte, ha alegado que como agencia adscrita a la ONU goza de “privilegios e inmunidades” por lo que pidió la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores. Advirtió, además, que solo puede ser examinada por auditores externos o Junta de Auditores de las Naciones Unidas.

El paso a desnivel de Garantías Sociales, en Zapote, habría recibido mezcla asfáltica defectuosa, según las pesquisas que se realizan con el Caso Cochinilla. (Alonso Tenorio)

“En momentos en que el país atraviesa una grave crisis económica, se debe velar por el adecuado uso de los recursos públicos. Informes de la Contraloría General de la República confirman que lejos de tener buenos resultados, los proyectos vinculados a esta entidad han presentado atrasos y sobrecostos”, manifestó en el comunicado Carlos Trejos, presidente de la CCC.

En ese sentido, la Cámara recordó que la propia Contraloría en un informe de julio de 2019 había señalado problemas de control sobre los proyectos que el Consejo Nacional de Vialidad dio en administración a UNOPS