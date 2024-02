‘Así de fácil, hubo un error’, dice Chaves sobre causa de la ‘megacongestión’

El presidente Rodrigo Chaves catalogó como un error la falta de estudios de impacto vial que desencadenó una “megacongestión” vehicular en gran parte de San José después de la demolición del puente sobre el río Torres, en el sector del bajo los Ledezma, donde comenzó a construirse una nueva estructura el 26 de enero.

“No se hizo el estudio. El MOPT contrató a la empresa y dijo ‘bote ese puente y construya uno nuevo’. Ahora, nos reunimos para ver cómo podemos resolver el problema que causó ese error. Así de fácil, hubo un error. La justificación que van a dar es que el gasto no se podía hacer”, expresó Chaves, quien omitió señalar responsables del error.

Los trabajos para construir un nuevo puente en el bajo los Ledezma se iniciaron el 26 de enero pero sin haber hecho un estudio sobre el impacto vial y cómo manejar el flujo vehicular. (Alonso Tenorio)

Más bien dijo que la “autopsia” para investigar qué fue lo que pasó y los responsables “la vamos a hacer después” porque por el momento se enfocarán en aliviar los problemas de presas que ocasiona la falta de paso por ese sitio por el cual transitaban 10.000 vehículos por día.

La demolición del puente sobre el río Torres provocó un efecto en cadena que agravó las presas en la rotonda y puente Juan Pablo II, por donde pasan 200.000 vehículos cada día; en la Circunvalación y en el sector de la Uruca.

Chaves reconoció que el plan de manejo de tránsito que acompañó la orden de inicio de la construcción del puente se basó en “cálculos” que utilizaron datos del flujo de tránsito de 2020.

“Si hubieran hecho el estudio como debió haber sido, la recomendación habría sido instalar dos puentes bailey antes de demoler (...). Reconozco, a nombre del Gobierno, que hubo ese fallo técnico. Pudimos y debimos haber hecho ese estudio, y no se hizo. La excusa que me dan es que el préstamo (con el BID para hacer el puente) no incluye esa categoría de gasto del estudio”. Sin embargo, tampoco detalló a quién le correspondía ordenar dicho estudio.

El mandatario dirigió un breve mensaje al país, desde la Casa Presidencial, luego de haber convocado este jueves, a las 5 p. m., a una reunión de “emergencia” con jerarcas de instituciones para acordar medidas ante el caos vial. Luego de su intervención, Chaves se retiró y delegó explicaciones al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y al jerarca del MOPT, Luis Amador.

Amador responsabilizó a la Cooperación Alemana (que participa en la estructuración de los proyectos) y a la Municipalidad de San José por la falta de estudios, aunque reconoció que el MOPT debía supervisar el proyecto.

“Se dio un fallo. La Cooperación Alemana con el proyecto de la Municipalidad de San José, que es supervisado por el Ministerio, debieron haber hecho un estudio de impacto vial. El estudio no era parte del alcance que tenían que hacer”, afirmó.

A partir de lo sucedido, pidió a los responsables de este programa de cooperación que hicieran un barrido de las obras programadas a futuro y que se apliquen las medidas necesarias para tener “buenas estimaciones” del impacto vial.

La construcción del puente en ese sector es ejecutada por el programa BID-Cantonal, cuya unidad ejecutora se encuentra dentro del MOPT y recibió la orden de inicio el 10 de enero. No obstante, fue hasta hace dos semanas cuando se dio el cierre total del paso por esa ruta alterna utilizada por usuarios que viajan desde Escazú, Pavas y La Sabana hacia la Circunvalación o la General Cañas.

En el comunicado enviado por el MOPT cuando se anunció el inicio de los trabajos, únicamente se citaba como planes de manejo de tránsito la recomendación de “tomar las previsiones del caso” y se añadía que la suspensión del tránsito se mantendría durante 10 meses.

Solución en un mes

Como medida principal para solventar la “megacongestión”, el Gobierno anunció que el 15 de marzo estarán instalados y habilitados dos puentes bailey que funcionarán como paso provisional.

Además, el MOPT y la Municipalidad de San José desplegarán 30 oficiales de tránsito adicionales, que trabajarán en tres turnos a partir del 19 de febrero, para atender los puntos más afectados en la capital y se implementará un operativo de tránsito para establecer un carril exclusivo para la salida de Circunvalación hacia la ruta 27.

El Gobierno también anunció el cierre del acceso a la rampa del puente Juan Pablo II hacia la General Cañas, la reversibilidad del paseo Colón se ampliará en una hora, ahora abarcando de 6 a. m. a 9 a. m., y se aplicará restricción de vehículos pesados de más de 6 toneladas en las rutas 1, 2, 27 y 32 de 6 a. m. a 9 a. m.

A partir del lunes 19 de febrero se iniciará el horario escalonado para los funcionarios públicos, a excepción del Ministerio de Educación Pública. Este horario será voluntario, permitiendo ingresos a las 6:30 a. m., 7:30 a. m. y 9:30 a. m.

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) aumentará la capacidad de pasajeros en los servicios de Alajuela, pasando de 3.600 a 7.200 a partir del 19 de febrero, y a 10.800 a partir del 26 de febrero, con horarios ampliados tanto en la mañana como en la tarde.

Estas medidas se suman a otras directrices comunicadas entre miércoles y jueves, como la implementación de teletrabajo para los funcionarios del sector público que residen en cantones de Occidente, Alajuela, Heredia y Cartago, y ajustes en tiempos de semáforos, junto con otras modificaciones menores asociadas con la señalización vial.

Además de la afectación en los alrededores del bajo los Ledezma, usuarios han reportado presas sin precedentes en otras rutas donde también se ejecutan obras viales, como el sector de la Galera, en Curridabat, donde se aplicaron cambios viales para solventar el embudo originado por la habilitación del túnel en ese cruce.

En la ruta 32 la principal afectación obedece a la construcción del puente sobre el río Virilla; en la salida de Cartago las filas se intensificaron producto de la construcción de dos intersecciones a tres y cuatro niveles en Taras y La Lima, y la Circunvalación sur donde se levanta un paso a desnivel en el cruce de Hatillo 4.