Clásico entre Saprissa y Alajuelense cambia de hora por presas fuera de serie

Si usted tiene planes de asistir al clásico de este viernes 16 de febrero entre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense, pero le preocupa el tráfico vehicular que afecta al país, preste atención, porque el horario del partido cambió.

El encuentro entre morados y manudos en el Estadio Ricardo Saprissa no comenzará a las 8 p. m., como estaba previsto, sino que se retrasará una hora, es decir, empezará a las 9 p. m.

Por solicitud del Gobierno y en coordinación con la Unafut, el Deportivo Saprissa modificó el horario del partido para las 9 p. m. Las puertas del estadio abrirán a las 6 p. m.

Ante consulta de La Nación, Patricio Altamirano, jefe de prensa del Deportivo Saprissa, confirmó que se realizó una modificación en el inicio del compromiso, a solicitud del Gobierno de la República.

Las enormes presas que se registran en el área metropolitana de San José y en varias rutas aledañas afectan a miles de costarricenses. Incluso, Alajuelense decidió trasladarse a un hotel en San José para estar cerca del Estadio Ricardo Saprissa.

Vladimir Quesada, técnico de los morados, inició este jueves la conferencia de prensa contando su experiencia atrapado en una presa y les pidió tranquilidad y comprensión a los conductores.

“Me estoy saliendo del tema inicial, pero quiero expresar mi agradecimiento a todos los conductores que me cedieron paso hoy y en días anteriores. La situación en nuestras calles es un verdadero caos, y mi mensaje es que tengamos paciencia, no nos exasperemos, comprendamos lo que sucede, seamos prudentes y mostremos cortesía. Es increíble, hoy me tomó más de una hora llegar del centro de Heredia al Estadio Ricardo Saprissa. Es momento de tener paciencia”, manifestó Vladimir Quesada.

La congestión vial obligó al Gobierno a recurrir al teletrabajo para los empleados públicos de las zonas de occidente y las provincias de Alajuela y Heredia. Además, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, convocó a una reunión de emergencia con algunos ministros y jerarcas de entidades públicas para establecer acciones.