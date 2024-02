Vladimir Quesada revela un detalle poco conocido por los aficionados de Saprissa y Alajuelense

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa previa al clásico de este viernes 16 de febrero.

Quesada habló sobre la preparación de su equipo, destacó el trabajo de Andrés Carevic, entrenador de Alajuelense, y reveló un detalle que puede ser poco conocido para las aficiones de Saprissa y Alajuelense.

Vladimir reconoció que al cierre del torneo pasado y antes de que su escuadra lograra el título 39 en la final contra Herediano, les pidió a sus jugadores que en la celebración no entonaran cánticos ofensivos contra la Liga.

“Les pedí eso porque somos Saprissa. Lamentablemente, en videos que he visto de otros equipos que lograron el campeonato, escuché cánticos ofensivos hacia nosotros y ni siquiera estábamos en la final. Nosotros debemos ser diferentes y no tenemos por qué ofender o maltratar al rival”, dijo Vladimir cuando le consultaron si era cierto que les pidió a sus jugadores que no cantaran nada en contra de los rojinegros.

Quesada aclaró que la rivalidad se queda en la cancha y no debe trascender más allá. Para él, cuando se logra un cetro, se debe cantar y celebrar el título conseguido sin pensar en el adversario.

El Deportivo Saprissa ha entrenado a puerta cerrada de cara al juego de este viernes contra Liga Deportiva Alajuelense. Los morados no quieren distracciones. (Jose Cordero)

De cara al compromiso de este viernes a las 8 p. m., el timonel saprissista apuntó estar bastante satisfecho por lo que ha mostrado su escuadra en el terreno de juego.

Vladimir aclaró que no está contento al 100% y recordó que otras veces ha dicho que ningún equipo alcanza la excelencia en su rendimiento deportivo, pero se lucha por conseguirla y Saprissa está en esa fase.

“Estamos contentos, pero no tanto como deberíamos, porque entendemos que tenemos el potencial para crecer mucho más y conforme transcurra el torneo, así va a ser”, expresó Vladimir Quesada.

- ¿Qué reflexiona sobre la situación de Andrés Carevic? ¿Cree que se le ha criticado injustamente?

Don Andrés ha hecho un buen trabajo y sus dirigentes lo han respaldado de tal manera que, tras hacer un resumen, se han dado cuenta de que su labor es positiva y por eso lo han respaldado.