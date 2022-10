Alcalde advirtió desde un mes antes a Conavi de que podían morir personas por falla en Cambronero

El alcalde de Esparza, Asdrúbal Calvo, manifestó este lunes ante la Comisión Especial de Desarrollo de la Infraestructura, de la Asamblea Legislativa, que desde un mes antes de que ocurriera la tragedia en el paso por el cerro Cambronero, en la que fallecieron nueve personas, se advirtió al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) de que podían morir ciudadanos en ese tramo de la ruta Interamericana Norte, debido al deterioro de la carretera.

Calvo argumentó que fue muy lamentable el derrumbe que arrastró un autobús y una motocicleta a un precipicio de 100 metros, el pasado 17 de setiembre, en esta ruta que comunica San Ramón con Esparza, pero que desde el 26 de agosto, mediante un acuerdo unánime del Concejo Municipal de su cantón, se le envió un documento al director de Conavi, Mauricio Batalla, en el que se le hacía ver el gran peligro de la vía nacional.

El alcalde aseguró que, a pesar de la advertencia, el jerarca le respondió que no había nada que hacer porque no había ninguna contratación que permitiera una intervención en el sitio.

“Inclusive, mencionamos la posible pérdida de vidas humanas que podría ocurrir debido al deterioro; sin embargo, hubo una respuesta casi que inmediata del señor Mauricio Batalla en la que le comunica a la secretaría del Concejo Municipal lo que se ha venido reiterando últimamente en el tema de mantenimiento de rutas nacionales: que no existen contratos activos y que por eso no permitía intervenir las rutas inmediatamente.

“Parece increíble que la ruta que nos comunica entre países esté en estas condiciones. Prácticamente, mucha de la ruta no ha sido mejorada con los recursos correspondientes del MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) y Conavi”, comentó el gobernador en la comisión legislativa, que se propuso investigar las circunstancias en que ocurrió el mortal accidente y que este lunes realizó su primera sesión pública.

Vieja problemática

Por su parte, el alcalde de San Ramón, Nixon Ureña, también fue convocado a la cita y afirmó que los problemas con esta carretera no son nuevos porque datan de hace 50 años y que por eso, desde octubre del 2018, su ayuntamiento solicitó que se interviniera la ruta, pero indicó que la Contraloría de Servicios del Conavi respondió, en ese momento, que la petición se trasladaría al ingeniero de proyectos de la zona, y no hubo más noticias al respecto.

Asimismo, al igual que Calvo, Ureña hizo referencia a que su municipalidad se ha abocado a dar mantenimiento a las rutas alternas a Cambronero, con el fin de que los conductores tengan otras posibilidades para trasladarse por la zona. Por ejemplo, mencionó que, en el 2019, realizaron una limpieza y colocación de materiales en seis kilómetros de la vía que comunica Río Jesús con Piedra Blanca, con una millonaria inversión.

“A esta ruta se le han metido bastantes millones de colones en canalización de aguas. Ya se le hicieron los levantamientos topográficos para el ancho de la vía y para hacer la recuperación de vía, y de eso se trata el convenio, (con el que) podamos ayudarnos, la municipalidad y el Conavi”, comentó el jerarca local.

Agregó que la legislación debería permitir mayor margen de acción a los ayuntamientos para intervenir carreteras nacionales.

En tanto, el diputado verdiblanco Francisco Nicolás dijo que las rutas alternas que mencionan los alcaldes tampoco son una solución real y viable, por el tránsito tan alto que aún tiene la ruta 1, a pesar de que se abriera la ruta 27 hace más de 12 años. Por este motivo, dijo, se deben buscar soluciones a largo plazo que verdaderamente mejoren el estado de la autopista, y no solo medidas paliativas o “cosméticas”.

“(Decirle) a alguien que la solución está, mientras tanto, en habilitar otras rutas, me parece que no es justo para las dos comunidades involucradas, tanto para San Ramón como para Esparza. Es decir, sus pobladores no merecen el riesgo de transitar en esas rutas. Yo las conozco y sé que no son para choferes aprendices y que, más bien, un tránsito más intenso de la cuenta va a provocar una desgracia mayor”, alegó el legislador.

Mientras tanto, la también liberacionista Carolina Delgado aseguró que el presupuesto para vías que viene para el próximo año es tan pequeño que duda que se pueda dar mantenimiento a algunas rutas.

“Ahí vamos a tener que escoger a cuáles sí y a cuáles no”, dijo, al destacar que en la Asamblea también se ha conversado la posibilidad de darles más potestades a los municipios para intervenir vías, y más recursos para rutas alternas.

Finalmente, en su intervención, la coordinadora del programa de infraestructura del transporte del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), Ana Luisa Elizondo, recordó que desde hace 10 años se advirtió de que el paso por Cambronero debía atenderse con urgencia porque varios análisis arrojaron que requería muchos arreglos, los cuales fueron descartados por las autoridades del MOPT de ese entonces.

Por ejemplo, mencionó que se recomendó colocar a la mayor brevedad posible sistemas de contención vehicular; realizar intervenciones que mejoraran el manejo de las aguas de lluvia; reponer las señales con celeridad, debido a que habían sido vandalizadas; colocar señalización vertical y demarcación horizontal preventiva en los sitios en que había deslizamientos; y, lo más importante, hacer estudios, diseños y construcción de obras de estabilización para todos aquellos sitios que estaban en ese momento identificados visualmente como vulnerables.

“Estamos hablando de que eso fue un informe del 2011, en el cual no tuvimos respuesta por parte de la Administración”, concluyó Elizondo.