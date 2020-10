“Yo los apoyé en el momento del referéndum revocatorio, después del tema de la UPAD. El documento que había presentado José Miguel Corrales me parecía muy oportuno porque los costarricenses no tienen ese instrumento para relevar al presidente cuando hay un disgusto (...). En la organización de los movimientos, no he participado absolutamente en nada, aunque estoy muy preocupado por la situación que viven todas esas personas en lugares muy pobres alrededor del área metropolitana”, dijo Alpízar.