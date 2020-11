“Por otro lado, el Ejecutivo fue claro en señalar que por razones de seguridad y salud pública, no considera oportuna la legalización ni comercialización del cultivo del Cannabis Sativa L (conocida como marihuana), variedad de la planta que cuenta con capacidad psicoactiva, dado que, actualmente, el Estado no cuenta con los recursos que requeriría el control de su producción, comercialización y consumo, para velar porque no termine afectando la salud y la seguridad de los ciudadanos”, indicó Casa Presidencial.