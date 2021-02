“No se espió a nadie, ni nadie se robó un cinco de los costarricenses, no se usó para ningún fin que no fuera de buena fe, para la buena política pública, y eso es lo que voy a expresar hoy a los diputados, pero principalmente a los costarricenses, porque yo me debo a ellos”, dijo el mandatario, en la entrada principal del Congreso.