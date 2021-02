Carlos Alvarado: Como yo he planteado, mis instrucciones al equipo tenían que ver con proyectos macro, no la parte procedimental o técnica. Yo pedí que identificáramos toda la población en pobreza y en pobreza extrema, que pidiéramos diferenciar a la gente en pobreza extrema que tenía algún beneficio del extraño y gente en pobreza extrema que no tiene apoyo del Estado, no para saber su nombre, si la pared está caída...