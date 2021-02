“Yo me sostengo de que es inconstitucional. Hoy se utiliza para decir que no quiero dar cuentas, que estoy ocultando algo, etcétera. Eso mina la confianza. Yo quiero dar cuentas, yo quiero rendir mi punto de vista, pero sobre las condiciones que han sido usuales. Esas no son las condiciones que están dadas y ahí. En todo caso, yo estaré el miércoles. Daré no sólo mi punto de vista, sino que responderé las preguntas también”, enfatizó.