UCR evaluará con Inteligencia Artificial dominio de idiomas de escolares y colegiales

La Universidad de Costa Rica (UCR) aplicará, el próximo mes de agosto, una serie de pruebas de monitoreo con Inteligencia Artificial (IA) para medir el nivel de dominio lingüístico en inglés, francés e italiano de 21.000 estudiantes de primaria y secundaria.

Un avatar conversará en inglés con 10.000 estudiantes de secundaria pertenecientes a liceos experimentales bilingües y colegios que no tienen esa denominación. La misma experiencia la tendrán 10.000 estudiantes de primaria para evaluar sus habilidades de lectura y escucha; y 1.000 de ellos también lo harán en la destreza oral.

En el caso del inglés, el ejercicio cubrirá al 15% del estudiantado que recibe la materia, mientras que en francés e italiano se incluirá a toda la población de secundaria que estudia estos idiomas. Las pruebas de estos últimos dos idiomas tendrán diferentes niveles de dificultad y serán en línea. Ambas tendrán 50 ítems para la parte de escucha y otros 50 ítems para la parte de lectura.

De acuerdo con Allen Quesada, director de la Escuela de Lenguas Modernas de la UCR, para el 2025 y el 2026 ya están planificadas las donaciones de otros monitoreos de dominio de idiomas.

“Aquí no se trata de enseñar para el examen, sino de aprender técnicas para el manejo de una segunda lengua. Entonces, va mucho más allá de simplemente darles insumos a las personas para que la próxima vez que tomen un examen lo hagan mejor. No, esa no es la idea; se trata de cómo pueden ellos mejorar su dominio lingüístico para la vida, para el trabajo”, indicó Quesada.

Captura de pantalla de uno de los avatares que dirigen la prueba oral en inglés.

Inversión de ₡300 millones

La UCR donó estas evaluaciones, luego de que el Ministerio de Educación Pública (MEP) tomara la decisión de sacar de su calendario de exámenes de este año las pruebas de dominio lingüístico que realizaban los alumnos desde 2019. El costo ronda los ₡300 millones, aunque el valor comercial de las pruebas puede alcanzar los ₡700 millones si se contrata una empresa privada para efectuarlas.

Estos exámenes clasifican a los alumnos en escalas de desempeño, según las bandas establecidas por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), en los niveles de A1 (principiante) y A2 (dominio básico o elemental del idioma), de B1 (preintermedio), B2 (dominio intermedio) y C1 (avanzado).

“Las pruebas que aplica la UCR no solo ubican a la persona en un nivel del Marco Común Europeo, sino que también le brindan insumos para mejorar y le dicen cuáles son sus puntos débiles. También le indican al cuerpo docente de qué manera pueden utilizarse los resultados en el aula, para potenciar las fortalezas y superar las debilidades”, mencionó Quesada.

La UCR brindará a los estudiantes un test o una práctica, un mes antes, para que se familiaricen con la plataforma y con los tipos de ítems. “No es que van a llegar a ciegas, desconociendo la prueba. Esa es otra de las grandes fortalezas de la aplicación nuestra”, destacó el director de la Escuela de Lenguas Modernas de la UCR.

Un grupo de asesores nacionales de inglés del Ministerio de Educación Pública tomaron la prueba en la Facultad de Letras de la UCR para familiarizarse con ella. Foto: Cortesía Allen Quesada

Países atentos a Costa Rica

Los Ministerios de Educación de Panamá, Honduras, Nicaragua y Colombia ya se han contactado con las autoridades de la Escuela de Lenguas Modernas de la UCR para replicar la experiencia de los monitoreos a gran escala que se van a desarrollar en Costa Rica.

Tanto las pruebas adaptativas para evaluar la lectura y la audición como la prueba para medir el dominio oral de un idioma utilizando Inteligencia Artificial son las principales aristas que llaman la atención a nivel internacional.

“Estamos creando un precedente de evaluación de un segundo idioma estandarizado, donde compañías extranjeras eran las que lideraban o están liderando la evaluación en el mundo.

“Son compañías de muchos años de experiencia, que tienen esta misma tecnología, pero el diferenciador es que nuestras pruebas son contextualizadas al país, a la región y al hemisferio. Eso es un diferenciador muy importante y la gente lo está notando, lo está apreciando”, aseveró Quesada.