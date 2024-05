‘U’ privadas encienden alerta por bajo nivel de estudiantes de colegio

El rezago educativo de miles de estudiantes está llegando hasta las universidades privadas. Estos centros de estudio debieron implementar acciones para ayudar a los alumnos que vienen saliendo del colegio y presentan un bajo nivel académico, confirmó Rosa Monge Monge, presidenta de la Unidad de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica (Unire).

La situación motivó a los centros de educación superior privados a implementar cursos de nivelación para que los nuevos universitarios puedan avanzar en su primer año, lapso en el que se presenta un mayor abandono porque los alumnos no traen suficiente preparación. Según Monge, un 50% de los estudiantes universitarios del país acude a universidades privadas, lo que representa aproximadamente 55.000 personas.

“Pienso que todas las universidades privadas en general están haciendo esfuerzos para nivelar el primer año de carrera”, dijo la presidenta de Unire, asociación que está integrada por 23 de las 54 universidades privadas. Juntas suman el 80% de la matrícula en educación privada.

Monge resaltó que los estudiantes de los colegios llegan con importantes brechas de conocimiento. “A mí no me gusta usar el término de apagón educativo porque me parece que eso es discriminar a esa población de previo, pero estos estudiantes traen un rezago desde el 2018, cuando tuvimos la huelga, y estuvieron un año prácticamente fuera de la educación; luego vino la pandemia”.

LEA MÁS: UCR da a conocer mal nivel de estudiantes de primer ingreso en Matemáticas

La presidenta de Unire citó el Informe del Estado de la Educación que presenta datos que coinciden con lo que notan en las aulas: un déficit muy grande en ciencias básicas y lectoescritura.

“Los datos lo dicen: hay estudiantes de quinto grado que no saben leer y están pasando y van al colegio y están ganando el colegio. Entonces: ¿cómo vienen esos muchachos a las universidades? Nosotros tenemos que hacer procesos de nivelación muy fuertes para lograr que esos estudiantes tengan éxito académico”, afirmó Monge.

Rosa Monge comentó que alrededor del 70% de estudiantes que están en universidades privadas provienen de colegios públicos.

Muchos jóvenes que vienen con el rezago del apagón educativo que vivieron durante la secundaria, deben tomar cursos de nivelación en materias como matemáticas, ciencias básicas y español al llegar a la universidad. Fotografía con fines ilustrativos. (JOHN DURAN)

Para Isabel Román Vega, coordinadora del Informe del Estado de la Educación, Costa Rica vive la peor crisis educativa de los últimos 40 años, lo que complica que los estudiantes tengan éxito en su trayectoria educativa.

“No es de extrañar que a las universidades esté llegando esta generación que desde el 2018 experimentó el apagón educativo, no solo en recortes de aprendizaje, sino también una falta de persistencia en ese proceso. Ahora están con muchas limitaciones para poder desarrollar ese pensamiento crítico que necesitamos que tengan cuando ya están en las universidades”, explicó Román.

Agregó que el Estado de la Educación ha insistido que esta crisis de aprendizaje ha afectado, sobre todo, a niños y niñas de 10 años, quienes presentan un declive en sus competencias lectoras.

“Si un estudiante no es capaz de desarrollar esa competencia lectora que le permite adquirir conocimientos, aprender para toda la vida, comprender y analizar textos de sentido crítico, de reflexión, va a ser difícil que tenga éxito en trayectoria educativa”, reiteró Román.

La Nación envió consultas al Ministerio de Educación Pública (MEP) para conocer cuáles son las carencias académicas que han detectado en los colegiales que salen hacia las universidades. Además, se preguntó si se realiza alguna acción para reforzar a los alumnos que están próximos a graduarse del colegio. Sin embargo, al cierre de edición no se recibió respuesta.

LEA MÁS: Urge un plan de nivelación de aprendizajes preciso y viable en el MEP

‘U’ privadas implementan cursos de nivelación

Rosa Monge, quien también es rectora de la Universidad Latina, señaló que las nivelaciones en las casas de enseñanza privadas empezaron después de la pandemia y que mucho de los esfuerzos están dirigidos hacia cursos propedéuticos y nivelatorios.

La presidenta de Unire, Rosa Monge, expuso el reto que están teniendo las universidades privadas al recibir estudiantes que vienen con grandes desconocimientos del colegio. Para apoyarles, se han implementado diferentes cursos de nivelación. (Rafael Pacheco Granados)

Emilia Gazel Leitón, rectora de la Universidad Fidélitas, se refirió al trabajo de nivelación del que habló la presidenta de Unire.

Desde el 2021, en la Fidélitas ofrecen cursos para nivelarse en matemáticas y español. Recientemente, incluyeron clases de refuerzo para las materias de Química y Física. Además de estas opciones, los estudiantes que lo requieren tienen trabajos extra y realizan exámenes diagnósticos, entre otras medidas. Estos cursos no se cobran.

“Es importante apoyar al estudiante para que continúe sus estudios, para muchos es frustrante perder una materia, pensar que no pueden y dejar la carrera”, dijo la rectora de la Fidélitas.

Gazel contó que han topado con estudiantes que no poseen comprensión lectora, que tienen “pésima ortografía” y que no consiguen realizar funciones matemáticas básicas. “Lo que vive la educación es otra de las emergencias que tenemos”, añadió.

‘Ni el colegio, ni el MEP resolvieron’

Lina, una estudiante de 19 años de la Universidad Fidélitas, es una de las alumnas que puede hablar en primera persona de lo necesaria que fue la nivelación en matemáticas. La joven solicitó que se protegiera su identidad.

Esta estudiante de Ingeniería Mecatrónica reconoce que su nivel de matemáticas era muy bajo. Cuando ella estaba en noveno año de colegio, durante la pandemia, su profesor de esa materia se pensionó en mayo y no recibió lecciones en lo que quedó del año.

“En mi nota salía NR, de no recibió. Prácticamente, todos los novenos nos quedamos sin clases. Ni el colegio, ni el MEP resolvieron. Con eso le digo el bajo nivel que yo tenía”, contó Lina. El año siguiente pasó a un colegio técnico y allí le solicitó ayuda a la profesora, ella le apoyó en lo que pudo, pues no podía devolverse en la materia. Lina llegó rezagada a la U.

En el curso que le ofrecieron en la universidad pudo repasar los últimos tres años de colegio y así estuvo preparada para cursar Cálculo 1.

“El curso se me hizo muy útil. Yo no lo estaba logrando. Tuve tutorías y me ayudaron con dudas y problemas”, contó la muchacha. Con respecto a Español, dice que al ser aficionada de leer historietas de Manga, su ortografía es buena y que por eso sus compañeros siempre le piden que revise la redacción de los trabajos.

Las universidades Latina, Fidélitas e Hispanoamericana han implementado acciones para apoyar a los estudiantes de primer ingreso. En el último centro de enseñanza ofrecen un programa gratuito para suplir la deficiencia en el desarrollo de habilidades blandas que han detectado en los alumnos. (Luis Navarro)

LEA MÁS: UCR aplica prueba para medir pensamiento crítico de estudiantes de primer ingreso

La misma realidad en las ‘U’ públicas

Marco Urbina, director general de la Universidad Hispanoamericana (UH), también habló del desafío al que hacen frente las universidades privadas al tener que nivelar estudiantes de primer ingreso con respecto a los conocimientos necesarios para cursar una carrera. Resalta que la misma situación se vive en las públicas.

Urbina admite que tras la pandemia “el asunto se puso más crítico”, aunque considera que, al menos en la institución que representa, el rezago actual es similar al que se presentaba desde antes de la emergencia sanitaria por covid-19.

Con relación a las debilidades, señala matemáticas. Eso sí, enfatiza que no es parejo, dado que el conocimiento es diferente entre alumnos que provienen de colegios privados, científicos, públicos y centros de estudio rurales.

Para apoyar a los universitarios, ofrecen un programa en el que cuentan con “los mejores docentes” para atender el desequilibrio que puede presentarse en un mismo grupo. A su vez, ofrecen cursos de nivelación virtuales y gratuitos en matemáticas y ciencias básicas.

La experiencia comentada por los funcionarios privados, coincide con lo antes expuesto por las universidades públicas, que desde el 2021 alertaron que los estudiantes de primer ingreso llegan sin conocimientos básicos en materias como inglés, matemáticas y química.

Gustavo Gutiérrez Espeleta, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) lamentó que en este momento la situación sea caótica. “Conversando con un compañero que es profesor de Química, él me dijo: ’Gustavo el problema no es Química, es que no saben matemática básica”, aseguró.

Este dato coincide con la información publicada en La Nación en la que el director de la Escuela de Matemáticas de la UCR, Javier Trejos, dijo que están detectando estudiantes que llegan con conocimientos de esta materia de octavo y noveno año de colegio.

Para contrarrestar el desconocimiento, el rector de la Universidad de Costa Rica resaltó que están implementando diferentes cursos de nivelación. Asimismo, la UCR realizó una prueba piloto sobre pensamiento crítico. Los resultados permitirán desarrollar nuevas estrategias pedagógicas.