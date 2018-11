–Entender que la autonomía universitaria se restringe únicamente a los fines para los que se crea la institución, es una simplificación que deja sin sustento aquello que precisamente tratamos de definir. La autonomía universitaria es plena ya que incluye la autonomía de gobierno, de la que carecen las instituciones descentralizadas, y es así porque la Universidad, no solo la costarricense sino la universidad como institución cultural, no responde o no debería responder a fines políticos particulares, de los que debe verse libre.