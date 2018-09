“En la UCR no se ha recibido declaratoria de huelga tramitada acorde con lo estipulado por la ley. O sea, no hay huelga. La institución no va a declarar estado de huelga ni paro de ningún tipo. A las personas, funcionarios o estudiantes, se les otorga permiso para ejercer un derecho ciudadano, cual es manifestar sus opiniones y posiciones políticas en el espacio democrático. Para hacerlo, deberán coordinar con sus jefaturas, así como la reposición del tiempo utilizado. Ese es el procedimiento habitual en una institución democrática”, dijo el rector tras consultas de este medio.