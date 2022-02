Pruebas FARO: Escolares alcanza nivel intermedio en temas básicos de Matemáticas, Ciencias y Español

Las pruebas FARO de primaria se aplicaron del 9 al 12 de noviembre del 2021. Prensa Mep.

La mayoría de escolares que realizaron las pruebas Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO) en Matemáticas, Español y Ciencias se ubicaron en el nivel 2 de tres en el logro de habilidades, en los cuales, el 1 es el más bajo y el 3 el más alto.

Así lo dieron a conocer este miércoles, autoridades del Ministerio de Educación Pública al revelar los resultados de los exámenes aplicados en noviembre pasado a 65.584 estudiantes de quinto grado de escuelas públicas y privadas. Será el 7 de marzo, cuando el MEP divulgue la información por tipo de centro educativo, públicos o privados.

En Español, por ejemplo, el 93% de los evaluados quedaron en ese nivel. En el nivel 1, que es el más bajo, se ubicaron un 4% de los escolares, y en el nivel tres, que es el máximo de habilidades, solo 3%.

La situación en Matemáticas no es muy distinta. En el 2, quedaron el 89%, mientras que en el más bajo el 8% y en el mejor, o nivel 3, de nuevo un 3%.

En el caso de Ciencias, pareciera ser la más deficiente, pues en el intermedio o 2 están el 77% de los escolares evaluados, en el 1 o más bajo, 17%, mientras que en el 3 o más alto, el 6%.

Los cuadernillos con los resultados se comenzaron a entregar a los estudiantes desde el lunes 21 de febrero. Estos representan el 40% de la calificación del alumno en esa asignatura, mientras que el 60% se obtiene de la nota de presentación de este año. Por esa razón, los estudiantes tendrán la opción de realizar nuevamente el examen para mejorar su calificación.

Al observarlo por direcciones regionales del MEP por materia sobresalen algunos casos. Por ejemplo, en Español, las direcciones con niveles más bajos son Sula, en Limón, con 7,93%, lo mismo que Limón y Coto con 7,1%.

Entretanto, en esa asignatura, las direcciones regionales que tienen porcentajes más altos en nivel 3 (el mejor) son San José Norte con 5,63%, Heredia, con 4,49% y Cañas con 4,36%.

En el caso de Matemáticas. En el nivel más bajo o 1, aparecen con mayor porcentaje de alumnos Sula con 23,71%, Limón con 15,22% y Liberia con 13,68%.

Mientras, los porcentajes más altos con el nivel máximo o 3 son Puriscal con 4,83%, San José Norte con 4,59% y Heredia con 4,11% de los estudiantes.

Con Ciencias, las situaciones más críticas están en Sula con 28,65% de sus estudiantes en nivel 1 o bajo; le sigue Limón con 27,75% de estudiantes y Zona Norte con 25,71%.

En cambio en el nivel más alto o 3, destacan con el mayor porcentaje de alumnos Nicoya con 11,58%; Puriscal con 10,77% y San José Norte con 10,09%.

Alexandra Ulate, viceministra académica, advirtió que se debían analizar los resultados con gran cautela, pues fue un “logro país” realizar esta “prueba sensal en pandemia”, en la que fueron evaluados “aprendizajes base”.

“Hay un avance en el conocimiento, pero que debemos tener procesos de mejora es muy claro. Los que presentaron el nivel son de atención inmediata, en nivel dos, los docentes hicieron un gran esfuerzo y hay que lograr llegar al nivel 3″, expresó.

Según dijo, a partir de estos resultados, se tomarán decisiones de acompañamiento al docente, sobre todo dirigir capacitación, ahora con los datos de en qué áreas hay que trabajar más.

Plan de nivelación

De acuerdo con la viceministra, el plan de nivelación para poder ofrecer a los estudiantes todos los contenidos rezagados por las huelgas y la pandemia representa un trabajo conjunto entre oficinas centrales y docentes, pero también las familias.

Ahora, sin embargo, se evidencia que aparte del rezago generalizado, hay estudiantes en mayor desventaja que otros. Entonces, ¿cómo se devuelven los profesores para atender a los que están en nivel 1?

“El plan de nivelación significa que nosotros vamos a trabajar no devolviendonos al año anterior, sino que se retoma la materia cuando el programa se lo presenta. Si tengo que sacar perímetros, que los alumnos sepan cuáles son las partes de las figuras geométricas, no es que me devuelvo, como docente hago activación de conocimientos previos. No me devuelvo, desarrollo programa de estudios del año actual y activo los conocimientos necesarios para el nuevo conocimiento”, dijo.

Pruebas de junio

El examen que los estudiantes podrán hacer en junio se llama prueba facultativa, pues es el alumno es el que decide, con su padre o madre, si desea o no realizarla, según explicó Liliam Mora, directora de Gestión de Calidad del MEP.

“Si tiene baja calificación o alta, puede o no hacerla. Es una inscripción mediante la plataforma de apoyo institucional, la matrícula inicia la próxima semana, se inscriben únicamente los que están interesados en hacer, es un mes completo para que el alumno se inscriba a hacerla, es el centro educativo que hace la inscripción, puede ser el docente que recomiende hacer la prueba, pero lo deciden el alumno y sus padres”, añadió la funcionaria.

Para la comprensión de datos en cada informe, según Mora, se indica cómo se lee la información, paso a paso y lo que significa la evaluación. El director promoverá el trabajo con sus docentes.

“Ellos van a decidir cómo vamos a reaccionar si citas en grupo o llamar a cada uno por aparte para explicar”, dijo.

Menos contenidos

Las pruebas cuyos resultados se dieron a conocer este miércoles solo evaluaron las habilidades y aprendizajes que los estudiantes de quinto grado alcanzaron hasta el primer semestre del 2021.

Los aprendizajes sometidos a examen representaron, aproximadamente, el 50% de los contenidos que los alumnos debieron abarcar en condiciones normales, sin pandemia, pero varía de acuerdo a la asignatura.

Por ejemplo, en Español, se midieron el 50% de habilidades. En Matemáticas, el 51,2% de los aprendizajes que debieron alcanzar los estudiantes al finalizar el año y, en Ciencias, apenas se logró abarcar el 36%.

Henry Arce Ramíre, de análisis de datos de evaluación del MEP, la vicemnistra Alexandra Ulate, y otras autoridades del MEP dieron a conocer los resultados en conferencia de prensa. El ministro Steven González y otras autoridades del MEP dieron a conocer los resultados en conferencia de prensa.

Las pruebas FARO fueron objeto de polémica por el formulario de Factores Asociados el cual tenía 600 ítems con preguntas sobre información sensible de la situación socioconómica de las familias, solicitada sin autorización de los padres. Por esta razón, se excluyó para los estudiantes de secundaria.

El hecho derivó en investigaciones disciplinarias, en la Fiscalía y en el Congreso.