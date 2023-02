MEP traslada dos semanas inicio de pruebas diagnósticas en escuelas y colegios

Luego de que educadores y padres de familias mostraran su preocupación por la poca antelación con que se anunciaron las fechas para las llamadas pruebas diagnósticas, el Ministerio de Educación Pública (MEP) decidió posponerlas dos semanas.

Melvin Chaves Duarte, viceministro académico, confirmó a La Nación que con el fin de que los docentes puedan planear las llamadas “pruebas comprensivas”, se modificó la programación. Inicialmente, el comienzo estaba previsto para el lunes 27 de febrero, ahora será el 13 de marzo.

Algunos centros educativos, incluso ya habían comunicado a padres y estudiantes los respectivos cronogramas para la aplicación de estos exámenes.

Los lineamientos divulgados por el MEP fijan una serie de pautas que los docentes deben seguir para la elaboración de las pruebas.

Chaves aseguró que la finalidad de las evaluaciones es focalizar los recursos, como recargos y materiales didácticos, en las necesidades específicas de cada estudiante, además determinar en cuáles aprendizajes están rezagados los alumnos y establecer las acciones pedagógicas correctivas para recuperarlos.

El funcionario insistió en que los papás no deben tener miedo, porque no se trata de temáticas o contenidos específicos. Las pruebas comprensivas no tienen valor en la nota académica.

En relación con las quejas de los docentes, el viceministro dijo que, precisamente, se está dando más tiempo con el fin de que puedan planificar y organizar su trabajo.

La idea, añadió, es que en cada centro educativo, los profesores de cada asignatura se reúnan para elaborar las pruebas de manera colegiada, con el fin de optimizar el trabajo. Según él, esa labor se realiza dentro de la misma jornada laboral.

Luego de realizadas las pruebas, los educadores tendrán tiempo hasta el 30 de marzo para incluir los resultados dentro de las plantillas que serán analizadas a nivel central; en estas no solo se deben incluir los puntajes, sino también los desempeños mostrados por cada alumno en las respectivas evaluaciones de cada asignatura.

Hubo 'histeria colectiva'

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SEC), Gilbert Díaz, aseveró que el tema de las pruebas comprensivas generó en el magisterio una “histeria colectiva”, debido a la poca claridad sobre el proceso.

Sin embargo, sostuvo que luego de presentar sus inquietudes a las autoridades del MEP, hubo una mayor apertura para mejorar los lineamientos y que no se convirtiera en una sobrecarga para los maestros.

Los lineamientos a los que se refirió el presidente del SEC, establecen una serie de condiciones que deben tener los ítems de las pruebas, así como la forma en que se deben especificar los resultados.

De acuerdo con el Ministerio, a partir de esos resultados, los mismos educadores deben elaborar un plan de recuperación de los aprendizajes, el cual tendrá que aplicarse durante todo el primer periodo. A partir del 31 de julio se realizará una segunda evaluación.

Las pruebas de diagnóstico forman parte de la ruta de la educación presentada a inicios de febrero por el Gobierno.