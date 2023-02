Niños deben saber leer y escribir para pasar a segundo grado

Los niños que ingresen este año a primer grado deberán saber leer y escribir al final del curso lectivo, distinto a lo que ha ocurrido desde el 2014, cuando el proceso se podría prolongar los dos primeros años de escuela.

De esta forma, saber leer y escribir será un requisito para poder pasar a segundo grado, de acuerdo con el anuncio que hizo este jueves la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, Ministra de Educación Pública (MEP).

La jerarca lo dio a conocer durante la presentación de la llamada Ruta de la Educación, en la Escuela María Vargas Rodríguez, en Ciruelas de Alajuela, actividad en la que participó el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y otras autoridades de Gobierno.

“131.000 estudiantes de primer año van a tener que aprender a leer y escribir para aprobar el año”, precisó la ministra Müller.

Esta exigencia se desprende de una decisión tomada por el Consejo Superior de Educación en el mes pasado, para modificar el plan que se implementaba desde el 2014.

“El estudiante que no aprenda a leer y escribir a final de primer grado no pasa (...) Volvimos a la disciplina, si no pasa, no pasa”, insistió luego, en conferencia de prensa.

En 2014, el Ministerio cambió el programa de Español, en el cual los niños de primer grado ya no perdían el año por no saber leer y escribir. Desde entonces, pasaban directo a segundo grado, ya que se concibieron ambos niveles como uno solo. La idea fue facilitar el proceso de lectoescritura y bajar los niveles de reprobación en primer grado que para ese entonces rondaba el 12%.

Hay alumnos en tercer grado que no saben leer ni escribir

No obstante, el cambio ha sido cuestionado, pues los docentes se percatan de que hay alumnos que aún en tercero no saben leer y escribir, situación agravada por el apagón educativo producto de huelgas docentes y educación a distancia en pandemia.

En enero, Müller informó del cambio decidido en el Consejo al reconocer que actualmente la lectoescritura es una de las áreas donde hay mayor rezago. Las falencias se arrastran a todos los niveles.

La situación es tan alarmante que, incluso la Universidad de Costa Rica (UCR) introdujo en 2022 cursos de Redacción y Ortografía para estudiantes de primer ingreso