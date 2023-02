Gobierno al fin presenta su plan de educación luego de nueve meses en el poder

Luego de nueve meses de gestión, el Gobierno dio a conocer este 2 de febrero su proyecto en materia de educación, una de las áreas más urgentes de atender debido al apagón educativo que sufren los estudiantes a consecuencia de huelgas de docentes de 2018 y 2019 y las complicaciones de la pandemia de covid-19.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la jerarca del ramo, Anna Katharina Müller, presentaron la denominada Ruta de la Educación, en un acto realizado en la Escuela María Vargas Rodríguez, en Ciruelas de Alajuela, con decenas de invitados.

Aunque no se hizo mención, la elaboración del plan fue coordinada por Silvia Castro, presidenta de la Ulacit y prima hermana de la ministra.

Atención de apagón educativo ausente en metas del Gobierno

Chaves explicó que para la propuesta no se hicieron diagnósticos porque “hay de sobra”, sino consultas a los implicados en el proceso para saber “dónde les duele el zapato”.

“Diagnósticos hay de sobra, todo el mundo sabe qué fue lo que pasó. Una de las cosas que me gusta de esta ruta es como correr una maratón es el proceso de preparación. Para lograr esto en esta ruta me encanta que le hayan hecho una consulta, fueron a hablar con los estudiantes, con las comunidades, con los papás y con los docentes. No hubo ocurrencias”, dijo.

De acuerdo con la ministra, en las consultas participaron 400 docentes, directores, estudiantes, sector privado, universidades públicas y privadas. Aseguó que se tomaron en cuenta requerimientos de sindicatos, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional y el Estado de la Educación.

Afirmó que ya conocen el problema, y lo que ahora deben hacer es enfocarse en soluciones. Reiteró que la intención de este plan es poner al centro educativo como “el centro de la comunidad”.

En la práctica, señaló, todos los docentes hacen un diagnóstico a principio de año y lo incluyen en un sistema, de ahí, añadió, resulta un diagnóstico a nivel nacional sobre las necesidades. A partir de esa lectura se hace un plan por clase y por estudiante.

Según su explicación, lo siguiente es que el nivel central del Ministerio de Educación así como el nivel regional busquen formas de ayudar al docente para que cumpla su plan de recuperación. Luego, a mediados de año, agregó, el docente vuelve a evaluar para ver si los estudiantes superaron las áreas de dificultad.

La ministra Anna Katharina Müller presentó este 2 de febrero el proyecto de educación, tras nueve meses de gestión. Aquí con niños de la Escuela María Vargas, en Ciruelas de Alajuela.

Presidenta de Ulacit coordina elaboración de programa educativo del Gobierno desde el MEP

Sin detallar cómo

Müller explicó durante su presentación algunos componentes de su propuesta, aunque todavía sin detallar cómo se concretarán en las aulas, sobre todo en escuelas y colegios de zonas más vulnerables y que aún no tienen ni la infrestructura básica.

El cómo, explicó luego, será con cambios en curriculares, mediación pegagódica, docentes y evaluación. Las herramientas serán “infraestructura, conectividad, ayudas y servicios”. Esto, agregó, se lograría con “reorganización, automatización y simplificacion de procesos”.

Entre los componentes, mencionó:

Aceleradores: Son las dinámicas, videos, ejercicios, trabajo en equipo y uso de robots. “Todo lo que pone motivación y alegría a la enseñanza.

“Cuando llego a un aula, veo chicos viéndose las espaldas. Queremos cambiar eso con aceleradores para que los chicos disfruten juego de roles, uso de videos, hay muchas fuentes para eso”, manifestó la jerarca.

Aprender a leer en primero: Müller aseguró que uno de los objetivos es que aprendan a leer y escribir desde primer grado, pues el plan que hasta hace semanas estaba vigente ampliaba a segundo grado esa exigencia.

De hecho, los mismos docentes han alertado de que hay niños de tercero que todavía no saben leer.

La ministra dijo que esto se puede atender con recargos a docentes.

“Vamos a hacer el esfuerzo para dar el soporte, podemos dar recargos docentes, tenemos cómo poner docente adicional para reforzar, hay metodologías que se han experimentado, el objetivo es que aprendan a leer y escribir en primer grado”, anunció, sin más detalle.

Adelantó que 131.000 niños de primero deberán saber leer para pasar a segundo.

Estimulación temprana, preescolar: Para este objetivo, informó, la segunda vicepresidenta, Mary Munive, convocó a un equipo del área social para revisar la ley sobre los centros de cuido. La razón dijeron es que aunque los niños que asisten requieren recibir educación, eso no ocurre.

Para esos casos, van a “buscar reforzar” el área de preescolar.

La ministra manifestó además que le ha dado “mucha pena” ver que a los niños no se les da alimentación adecuada a pesar del dinero que reciben las juntas de educación apara ese fin.

Esos problemas dijo, los combatirán con las denuncias de la gente.

“Estamos desarrollando un sistema para que gente presente denuncias y presente evidencias”, dijo, sin detallar qué pasaría a partir de las denuncias.

Promesas en números

Como parte del plan, la ministra informó de metas y promesas. Estos estos:

-126.000 estudiantes de colegios técnicos actualizarán oferta académica con ayuda de sector privado. Por ejemplo, un convenio con la empresa Oracle para certificarlos en Ciberseguridad, Inteligencia Artificial y programacion avanzada.

- 2.500 docentes de inglés van a tener acceso a cursos en línea. Estudiantes también tendrían acceso a cursos virtuales.

-62.000 docentes se van a beneficiar con sistema de evaluación ágil que sustituiría al actual Siremep, con la intención de reducir las cargas administrativas de los maestros.

-También mencionó una prueba nacional estandarizada digital, la cual, supuestamente, este año la aplicarían 160.000 estudiantes.

-Asimismo, adelantó, 48.000 jóvenes adultos realizarían pruebas digitales para bachillerato. Estas personas podrían acceder al llamado bachillerato para empleabilidad que ofrecería la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

-507 órdenes sanitarias se atenderán con un equipo integrado junto con personal del Ministerio de Salud.

Deficiencias graves

Con ese plan se pretende atender el apagón educativo, como lo calificó el Estado de la Educación, resultado de vacíos en aprendizajes por falta de lecciones y adecuados abordajes, los cuales han dejado a los alumnos sin conocimientos básicos al llegar a la universidad.

Otro problema es la ausencia de evaluaciones nacionales, pues este gobierno eliminó las pruebas nacionales FARO, que sustituirían al bachillerato, por lo que no hay mecanismo de medición en este momento.

Hay alumnos en tercer grado que no saben leer ni escribir