MEP promete a estudiantes de escuela Limoncito aulas móviles para inicios de 2024

Los 455 estudiantes de la Escuela Barrio Limoncito esperan tener en febrero próximo las aulas móviles, solución prometida mientras se construye un nuevo edificio. Ese fue el compromiso que asumió este jueves la ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, ante los diputados de la Comisión de Limón.

La jerarca precisó a los congresistas que las aulas móviles se instalarán en un terreno de la Iglesia católica en esa comunidad y su colocación cuesta ¢191 millones. También se habilitarán dos sanitarios móviles y un salón multiuso.

“El compromiso está y muestra de ello es el trabajo conjunto que se está haciendo y, sí es una de las necesidades que tenemos que resolver, pero con esto podemos ir avanzando”, expresó Müller.

Lourdes Sáurez, directora de Infraestructura Educativa, dijo que la intención es adjudicar las aulas móviles antes de que termine el 2023, pues la meta es que entren en funcionamiento el curso lectivo que inicia el 8 de febrero.

Jerarcas del MEP informan sobre solución a corto plazo para la escuela Barrio Limoncito. En la foto, el viceministro de Planificación, Leonardo Sánchez; la jerarca del MEP, Anna Katharina Müller; Lourdes Sáurez, directora de Infraestructura, y Jeanette Navarro Guzmán, directora de la escuela.

‘Urgentemente’

A la sesión de la Comisión Limón también acudió Jeanette Navarro, directora de la Escuela Barrio Limoncito, quien se sumó al reiterado llamado que han hecho autoridades de Gobierno para que se apruebe empréstito de $700 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que se tramita en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

“Por favor, por favor, necesitamos esta escuela urgentemente, les rogamos encarecidamente que nos aprueben esto. Estamos limitados y viendo qué hacemos con uñas y dientes”, dijo la directora del centro educativo, Jeanette Navarro, ante los legisladores.

Con ese dinero, según el MEP, se construiría infraestructura educativa como la escuela de Limoncito que tiene un costo de ¢7.000 millones.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) prometió en 2018 un centro educativo de nueva generación para Limón.

Navarro explicó que la escuela se fundó en 1976 y el deterioro comenzó a evidenciarse en 2005, cuando el Ministerio de Salud dictó la primera orden sanitaria.

Desde entonces se fueron acumulando por problemas como paredes devoradas por comején o soportes metálicos herrumbrados. La situación más grave fue el techo a punto de desplomarse, aparte del hacinamiento y las emergencias cada vez que llueve.

El MEP planteó desde el 2018 levantar un edificio de cuatro pisos con capacidad para recibir a 1.200 estudiantes.

Los diputados de la Comisión dejaron claro que ellos y sus fracciones votarán a favor del crédito, pero solicitaron que las aulas móviles realmente lleguen en los primeros meses del 2024.

“Nunca he dicho que esta diputada no está de acuerdo (con el préstamo), ni hay compañeros míos que no estén de acuerdo. Le han dicho a la gente que los diputados de Liberación no están de acuerdo; jamás” dijo la presidenta de la Comisión, Katherine Moreira.

