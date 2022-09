MEP dará plaza a más de 1.200 docentes sin aplicar prueba de idoneidad

Un criterio jurídico de la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) permitirá que se le otorguen las plazas a los educadores que participaron en el concurso docente del 2019, sin haberles aplicado la prueba de idoneidad.

Para ese concurso se inscribieron unas 60.000 personas que competían por más 1.200 plazas en el Ministerio de Educación Pública (MEP), según informó a finales del año anterior Alfredo Hasbum, entonces director de Servicio Civil.

Ese concurso estaba congelado y el otorgamiento de las plazas se frenó el año anterior, ante la duda de si se les debía aplicar la prueba a los concursantes del 2019, luego de que en el 2020 se reformó el artículo 55 del Estatuto de Servicio Civil. Según la nueva norma, para entrar a la carrera docente, los aspirantes deben aprobar el examen de idoneidad que establecería el MEP en coordinación con el Servicio Civil.

No obstante, un criterio legal de la DGSC, del 2 de setiembre del 2022, oficio AJ-OF-469-2022, descartó la aplicación de dicho examen a quienes participaron en ese concurso debido a que, cuando se realizó el requisito del examen no había sido aprobado.

De esta manera, ahora el MEP podrá otorgar las plazas sin aplicar la prueba de idoneidad que se instauró con el fin de determinar si los aspirantes poseen los conocimientos necesarios y las destrezas para la enseñanza de niños y jóvenes, así elevar la calidad del servicio educativo.

Antes de esta reforma, para contratar a un docente en propiedad, solo se hacía una revisión de los atestados. Ganar un puesto docente dependía de la suma de los puntos obtenidos por los aspirantes de acuerdo con sus títulos. No se evaluaban destrezas, ni conocimientos.

Para nuevos concursos de plazas en propiedad, los docentes deben certificar sus conocimientos por medio de una prueba de idoneidad. (Jorge Castillo)

El criterio legal advierte de que a los aspirantes para nuevas plazas docentes que se saquen a concurso, sí se les debe aplicar el examen de idoneidad. Sin embargo, se desconoce la fecha en que la DGSC abrirá un nuevo concurso ya que depende de que el MEP elabore y entregue la prueba.

La Nación consultó al MEP sobre el tema desde el 5 de setiembre, pero no se ha obtenido respuesta, por lo que se desconoce cuándo estará lista.Lo que se preveía es que estuviera lista a finales de 2022.

Para el concurso del 2019, aplicaron docentes que ya tienen un puesto en propiedad pero que querían optar por otro cargo en la institución; también participaron educadores interinos del Ministerio que querían una plaza fija (la mayor se concentró en este grupo) y profesionales externos que quieren ingresar a la institución.

Criterio legal

Olman Jiménez, director de Carrera Docente de la DGSC, explicó que, como se deriva del criterio jurídico AJ-OF-469-2022, para el concurso Propiamente Docente 2019, los factores de idoneidad fueron aplicados conforme a las bases de selección que el concurso en cuestión estableció al inicio de su ejecución.

“Fueron calificados y examinados en su idoneidad las personas candidatas participantes en el mismo. En otras palabras, su ‘examinación de idoneidad’ ya fue procesada y aplicada por los parámetros establecidos al momento de la ejecución de la etapa de ‘calificación de ofertas de servicio recibidas’ y por tal, eso habilita su declaratoria de elegibilidad”, explicó Jiménez.

Aseguró que no están eliminando el examen de idoneidad que establece la Ley N° 987, promulgada el 12 de agosto de 2020, sino que esta se aplicará para los nuevos concursos.

Este nuevo criterio legal dista del que hizo la DGSC en 2020, en el cual se congeló el otorgamiento de nuevas plazas con base en el concurso del 2019, hasta que se les aplicara a los docentes el examen de idoneidad.

Estableció que únicamente se iban a otorgar las plazas a los educadores que ya tienen propiedad pero que aplicaron para otro puesto. El resto de las plazas se llenaron con docentes internos o externos pero no se les otorgó la propiedad.

Urgencia del examen de idoneidad

Wagner Jiménez, exdiputado liberacionista que propuso el proyecto de ley que hizo obligatorio el examen de idoneidad, expresó que el concurso docente 2019 que otorgará alrededor de 1.200 plazas docentes, será el último en la historia en el que no se solicite la aprobación de un examen de idoneidad por la irretroactividad de la ley que beneficia a los postulantes.

“No obstante, el MEP debería finalizar la construcción de esta prueba de verificación de conocimientos para que el país asegure la selección de los mejores educadores que demuestren dominio de las áreas del saber y las habilidades en beneficio de los estudiantes que han sufrido un apagón educativo por más de dos años”, dijo el exdiputado.

Según Gilbert Díaz, presidente del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), esperan que para el 2023, antes del inicio del curso lectivo, el MEP dé las plazas con base en el concurso del 2019 y solicita a la institución entregar el examen de idoneidad para abrir nuevos concursos.

“La elaboración de la prueba de idoneidad no está caminando, no se sabe cuándo la van a tener, ni nada. Vamos a hablar con el MEP el 27 de setiembre para que que nos digan cómo está ese proceso, si ya iniciaron o no. Solo nos responden que la prueba ‘está en proceso’”, dijo Díaz.