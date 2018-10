“La suspensión colectiva y temporal del contrato de trabajo, necesariamente debe ser concertada y pacífica, y eso de que sea concertada, que sea acordada, le obliga a participar de forma activa y apoyar la decisión de huelga del sindicato y apoyar las manifestaciones o los actos propios de una huelga. No se vale que un trabajador diga yo me voy a huelga, dejo a todos los compañeros con la huelga y me vaya de vacaciones, porque las vacaciones tienen un fin distinto”, explicó.