Junta del Liceo de Costa Rica hizo compras a allegados de uno de sus miembros

Luego de que Alejandra Madrigal Fernández asumiera el cargo de secretaria de la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica, el 2 de junio de 2021, empresas de quienes serían su pareja y su suegro, Juan José Mora Jiménez y Juan Guillermo Mora Ulloa, respectivamente, fueron contratadas como proveedoras del colegio por un total de ¢6,8 millones.

El vínculo entre Madrigal Fernández, Mora Jiménez y Mora Ulloa fue denunciado por Jorge Trejos Montalbán, excontador público del Liceo de Costa Rica, el 6 de octubre de 2021, en el oficio TC-JALCR-1721 dirigido a Lenin Alvarado Porras, director del colegio.

En el escrito, Trejos Montalbán señala un aparente favorecimiento e incumplimiento de deberes pues, según expuso, Madrigal Fernández, de 42 años, asumió la recepción de cotizaciones y la ejecución de compras y, desde entonces, se realizaron varias contrataciones a favor de las personas mencionadas.

“Por lo anterior, solicito suspender cualquier pago a las empresas antes citadas hasta que no concluya el proceso de investigación solicitado, ya que en este momento estaría siendo perjudicado mi récord personal como tesorero de la junta”, declaró Trejos, de 67 años. En declaraciones a La Nación aseguró que, días después, renunció al puesto de contador debido a las supuestas anomalías.

El supuesto nexo entre la secretaria de la Junta Administrativa y los proveedores también fue denunciado por Ileana Ramírez Muñoz, profesora del Liceo de Costa Rica. En su queja, la cual presentó en octubre del año anterior ante la Procuraduría de la Ética Pública, la docente incluyó fotos de las redes sociales de Madrigal Fernández y de Mora Jiménez en la que comparten mensajes.

Por ejemplo, en junio de 2020, Madrigal Fernández habría publicado una fotografía caminando con Mora Jiménez acompañada de un corazón. Adicional a eso, en agosto de ese mismo año, el hombre habría colocado una fotografía de su mamá y Madrigal Fernández con el siguiente mensaje: “A mi doña Alejandra Madrigal mi apoyo incondicional, Diosuto (sic) me la cuide por mucho tiempo”. Posteriormente, las publicaciones fueron borradas de redes sociales.

En la denuncia presentada por Ileana Ramírez Muñoz, profesora del Liceo de Costa Rica ante la Procuraduría de la Ética Pública incluyó fotografías publicadas en redes sociales por Alejandra Madrigal Fernández y Juan José Mora Jiménez. (Tomada de la denuncia presentada por docente del Liceo de Costa Rica)

El 5 de abril, al ser consultado por este diario, Mora Jiménez rechazó ser pareja de Madrigal Fernández, no respondió preguntas y amenazó con presentar una demanda si se realizaban publicaciones sobre las transacciones realizadas entre su empresa y el Liceo de Costa Rica. El 7 de abril, La Nación le envió varias consultas vía correo electrónico, pero al cierre de esta información no había respondido.

Por su parte, Madrigal Fernández respondió que se abstuvo de votar en las sesiones de la Junta en la que se decidieron las compras. Sin embargo, las actas demuestran lo contrario.

Por ejemplo, el acta 19 de la sesión ordinaria del 15 de julio de 2021, se puede observar que Madrigal Fernández votó a favor de realizar pagos a Mora Jiménez por más de ¢1,1 millones. El jueves 23 de setiembre, en el acta número 25, Madrigal Fernández también votó a favor de pagos girados a Mora Jiménez y a la firma de Mora Ulloa por ¢1 millón. Este medio de comunicación tiene copias de las actas.

“No puedo contestar ninguna pregunta”, dijo Madrigal en una llamada realizada el 12 de abril.

¿Qué dicen las facturas?

Facturas en poder de La Nación evidencian que, entre agosto y octubre de 2021, el centro educativo le compró ¢3,6 millones a Suministros Joma SRL, empresa de Mora Jiménez, y ¢3,2 millones a Guiro y Moji Soluciones SRL., compañía de Mora Ulloa.

Esta situación eventualmente podría reñir con las normas establecidas en la Ley de Contratación Administrativa. Específicamente, el artículo 22 bis establece prohibiciones para participar, de forma directa o indirecta, como oferentes de entidades estatales.

Allí establece prohibiciones para miembros de las juntas directivas de instituciones, así como para funcionarios que tengan algún poder de decisión en los procedimientos de compra. Entretanto, el inciso h extiende la limitación a participar como proveedores al “cónyuge, el compañero o la compañera en la unión de hecho, de los funcionarios cubiertos por la prohibición, así como sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive.

Además, en cuatro publicaciones realizadas en el perfil de Facebook de Alejandra Madrigal Fernández, entre agosto de 2020 y abril de 2021, ofreció artículos de Suministros Joma como impresoras, tintas, sillas, archiveros, pupitres y productos de limpieza. Los mensajes mencionaban teléfonos y correos electrónicos para pedidos.

También, la dirección anotada por Suministros Joma en las facturas remitidas al Liceo de Costa Rica y la incluida por Madrigal Fernández en su currículum es la misma: un condominio en San José.

En las facturas emitidas por Suministros Joma S. A. por ventas realizadas al Liceo de Costa Rica y en el currículum de Alejandra Madrigal Fernández, secretaria de la Junta Administrativa de ese centro educativo, aparece la misma dirección física. (Tomada de los expedientes disponibles en el MEP)

¿Qué vendieron?

Según las facturas en poder de este diario, entre los productos colocados por Suministros Joma en el Liceo de Costa Rica hay dos tabletas electrónicas por ¢55.000 cada una; bolsas plásticas por ¢683.000; 860 jugos y 864 galletas por ¢260.000; 150 hula hula por ¢162.000; 150 metros de elástico por ¢134.000; 150 bolitas plásticas por ¢40.000; 50 conos de hule por ¢100.000; 100 cajas plásticas con agarradera por ¢340.000, un cronómetro de mano por ¢23.000 y 86 grapadoras metálicas por ¢160.000, entre otros.

Por su parte, Guiro y Moji Soluciones, representada por el papá de Mora Jiménez, vendió ¢380.000 en “helados y productos similares a base de leche”; ¢251.000 por 950 envases tipo concha; ¢380.000 por bebidas gaseosas de varias marcas; ¢200.000 por sandías; ¢172.000 por 50 desinfectantes en aerosol; ¢21.000 por 16 chocolates Milka y ¢59.000 por 60 botellas de agua, entre otros.

La Nación llamó a Mora Jiménez y le remitió consultas por medio de correo electrónico, pero no se obtuvo respuesta.

Jorge Trejos Montalbán, excontador público del Liceo de Costa Rica, explicó que él denunció el caso al recibir correos electrónicos sobre las presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos por parte de la Junta Administrativa, la cual asumió funciones desde junio de 2021.

“Yo puse la denuncia (ante el director) porque me mandaron un correo, una nota en la que me indicaban que Alejandra era pareja del señor de Suministros Joma. A mí no me corresponde revisar la gente que entra a la Junta Administrativa, eso es elección del Concejo Municipal. Lo que sí me extraño fue que, normalmente, los colegios envían una terna que es de confianza del colegio, pero de esa terna solo eligieron a un señor”.

Agregó que le llegaron los informes sobre nexos de Madrigal con Mora Jiménez y Mora Ulloa, fotos incluidas, ante lo cual decidió actuar.

“Estos dos oferentes los pongo de referencia para la investigación ya que me llegó la siguiente información que, de ser cierta, estaríamos ante un eventual incumplimiento de deberes y responsabilidades. Me enviaron a mi wasap (sic) el día 29 de setiembre que la señora Alejandra Madrigal Fernández fungía como Gerente de Ventas y Mercadeo de Suministros Joma, además se indica que de acuerdo con las fotos que me enviaron, se podría deducir que es la pareja sentimental de Juan José Mora Jiménez”, declaró Trejos.

El excontador del Liceo de Costa Rica agregó que, a la hora de realizar los pagos, desconocía los aparentes nexos entre la secretaria de la Junta Administrativa y los proveedores señalados.

“En el Liceo de Costa Rica había un registro de proveedores, pero la nueva Junta vino, botó todo eso, lo echaron a la basura y empezaron a contratar gente (...) Joma ni el otro señor estaban ahí (en el registro de proveedores)”, enfatizó.

Añadió que, luego de detectar supuestas anomalías, revisó en el portal de la Administración Tributaria Virtual (ATV), del Ministerio de Hacienda, y comprobó que algunos contratistas elegidos por la Junta desde agosto del 2021 se habían inscrito en su actividad comercial pocos días antes o pocos días después de la fecha de adjudicación.

“De las personas que ellos contrataron, yo estuve viendo que todas se inscribieron a finales de agosto y después ya empezaron a contratar en el Liceo de Costa Rica”.

Por ejemplo, según los registros del Ministerio de Hacienda, Suministros Joma SRL fue inscrita el 1.° de octubre del 2021 y la primera factura a nombre del Liceo de Costa Rica fue elaborada el 23 de agosto del 2021.