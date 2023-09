Jerarca del MEP: ‘¿Dicen que los niños de cuarto grado no saben leer? Eso es historia, estamos cambiando la situación’

Sin mencionar de manera explícita el último Informe del Estado de la Educación, la ministra Anna Katharina Müller se refirió este martes a una de las principales alertas que hizo esa investigación, dada a conocer el 31 de agosto: los niños de cuarto grado no saben escribir ni leer textos simples.

La jerarca de Educación hizo mención al grave hallazgo para asegurar que el Consejo Superior de Educación (CSE) aprobó estrategias para atender esa realidad.

“Vi que en los informes dicen que los niños de cuarto grado no saben leer, pero eso es historia, porque nosotros estamos cambiando la situación”, afirmó Müller durante su participación en el congreso El Futuro de la Educación, organizado por la Ulacit.

La ministra explicó que este cambio se llevará a cabo mediante la implementación del “modelo de competencias”, aprobado por el CSE, que ha sido adoptado con éxito en varios países.

“Una de las razones por las que no nos va bien con PISA (pruebas internacionales que evalúan competencias en Lectura, Matemáticas y Ciencias) es porque no es una prueba memorística. (…) Entonces ya no queremos seguirle preguntando a los chiquillos ‘haga la lista de los planetas’, queremos que ellos entiendan cómo los movimientos de los planetas cambian su vida diaria”, manifestó.

La ministra de Educación, Anna Katharina Müller, participó en el foro organizado por la Ulacit, donde defendió sus acciones y estrategias. (Marvin Caravaca)

Müller recordó que ella llevó al Consejo la propuesta de retomar lectura y escritura desde primer grado, es decir, que los niños deben ser capaces de leer y escribir antes de pasar a segundo grado. Esa medida revocó el programa de 2014, el cual permitía que ese proceso de lectoescritura se extendiera durante primero y segundo grado.

Por esa iniciativa, dijo, le “llovió” incluso desde lo interno del MEP. No obstante, enfatizó que es preferible enfrentar este desafío al final del primer grado que permitir que los niños lleguen al cuarto grado sin saber escribir ni leer correctamente.

“No podemos estar diciendo que los chicos entran a la universidad y no saben redactar un párrafo. ¿Qué hicimos ? Una planificación estratégica para los próximos cuatro años para el rescate de la lectura y escritura. Hay una plataforma donde se identificaron los rezagos”, afirmó.

Graves hallazgos Copiado!

Müller hizo nuevamente referencia al Estado de la Educación al señalar que se le ha criticado por no continuar con programas de nivelación de aprendizajes para tratar de contrarrestar las pérdidas provocadas por las huelgas y la pandemia, hechos registrados entre 2018 y 2022.

“Una de las críticas que se me hacía era cuando se iba a nivelar, pero contra qué, si no se sabía. Entonces hicimos una evaluación de dónde estaban los rezagos para tener certeza y en esta plataforma desarrollamos una serie de docentes y estudiantes”, afirmó.

El día en que se presentó el informe, elaborado por el Programa Estado de la Nación (PEN), Müller adelantó que compararía los resultados con los diagnósticos propios.

“El Estado de la Educación es un informe conocido, hay cosas con las que uno puede estar de acuerdo y otras con las que no (...). Nosotros en el MEP tenemos nuestro diagnóstico y es muy certero; vamos a comparar y ver en qué coincidimos y en qué no estamos de acuerdo.

“Puede ser que haya cosas en las que ya tengamos una visión diferente y estemos avanzados en soluciones”, declaró el 31 de agosto.

Este martes planteó lo que, a su criterio, son respuestas implementadas, aunque sin ahondar en la crisis planteada por el Estado de la Educación.

Este análisis llamó la atención sobre el retroceso educativo que se ha dado en todas las áreas: gestión, inversión y aprendizaje, al tiempo que urgió a las autoridades al cumplimiento de acuerdos nacionales para tratar de evitar un “desastre intergeneracional”.