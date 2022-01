Jerarca del MEP a padres: ‘Asuman el compromiso con la educación de sus hijos y envíenlos a clases’

En muchos centros educativos del país los docentes esperan en las aulas la llegada de sus alumnos para repasar contenidos y cumplir con el calendario escolar 2021, que amplió el curso lectivo hasta el 21 de enero.

Sin embargo, los estudiantes no están llegando para avanzar, en lo posible, con los contenidos que el MEP no les impartió por las huelga del 2018 y la pandemia actual. Independientemente de si llegan o no, los docentes deben permanecer en las escuelas y colegios cumpliendo horario.

El ministro de Educación, Steven González, reconoció que la asistencia a clases después de las vacaciones de fin y principio de año ha sido baja, principalmente porque alumnos y padres ya saben si los estudiantes aprobaron o no, pues ya habían recibido los llamados informes de logro, que sustituyen a las notas.

Aun así, el insistió a los padres de familia sobre la necesidad de enviar a sus hijos a la escuela a pesar que la asistencia no sea obligatoria en estos días de enero, pues, dijo, hay mucha materia pendiente de conocer.

Según el informe del Estado de la Educación, la pérdida de lecciones acumuladas por huelga y pandemia equivalen a un 80% de un año lectivo regular en primaria y un 72% en secundaria.

“Lo que están haciendo son repasos, para nosotros es importante que asistan y que los padres, madres y personas responsables les permitan ir a los centros educativos durante estos días. Sin embargo, no es obligatorio. Tenemos reportes de baja asistencia, por eso hemos hecho un llamado durante todos estos días para que los padres y madres de familia asuman el compromiso con la educación de sus hijos e hijas y los envíen al centro educativo a clases”, manifestó el jerarca.

Steven González, ministro de Educación. Foto Daniela Cerdas.

Quienes sí están obligados a asistir a las aulas son los alumnos que deben realizar una estrategia de promoción (examen, ensayo, trabajo, exposición u otro) al haber reprobado alguna materia del ciclo lectivo 2021.

González agregó que durante el curso lectivo 2021 se les dio a los padres la posibilidad de que fueran ellos quienes decidieran si enviaban a sus hijos a las aulas, pero aclará que para el curso 2022, que comienza el 17 de febrero de manera presencial, sí será obligatoria la asistencia.

El calendario escolar se modificó a mitad de 2021 debido a la pandemia de covid-19. En aquel momento se adelantaron las vacaciones de los docentes y alumnos del 24 de mayo al 9 de julio. Ese tiempo también se aprovecharía para avanzar con la vacunación de los educadores.

Las clases en educación combinada se retomaron el 12 de julio y concluyen el 21 de enero de 2022, luego del descanso por Navidad, entre el 23 de diciembre y el 2 de enero.