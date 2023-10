Gobierno utilizó presupuesto del INA para pagar refrigerios de informe de 100 días de Rodrigo Chaves

Casa Presidencial utilizó presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para pagar el refrigerio que se sirvió, el 16 de agosto del 2022, durante el informe de los primeros 100 días de labores del gobierno de Rodrigo Chaves Robles.

Ese día, el mandatario convocó a sus ministros, presidentes ejecutivos y otras autoridades a la Escuela Buenaventura Corrales, en San José, para hablar de sus primeras acciones al frente del Poder Ejecutivo y reiterar algunas promesas de campaña.

El uso de recursos del INA para financiar la comida de ese evento fue confirmado por Wendy Fallas, gerente general del Instituto, luego de varias consultas de La Nación.

Fallas indicó que Juan Alfaro, presidente ejecutivo del INA, le solicitó ayuda para sufragar ese gasto de Casa Presidencial y ella autorizó echar mano de una subpartida de la Gerencia General, a pesar de que el presupuesto de la entidad es para cubrir gastos propios y no de otras instituciones.

Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, durante la presentación del informe de labores de sus primeros 100 días de mandato, el 16 de agosto del 2022, en la Escuela Buenaventura Corrales, en San José. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

Además, según el Ministerio de Hacienda, la Presidencia de la República tuvo, en el 2022, un presupuesto ordinario de ¢67 millones.

La funcionaria no detalló el monto cancelado por los 200 refrigerios. Dijo que se dio “una galleta y un jugo”, pero no aportó la orden de pedido que respalde esa versión. Este diario solicitó, desde el viernes pasado, ese documento, pero al cierre de esta información no lo había remitido.

“Nosotros sí teníamos una instrucción que nos hacía la Presidencia Ejecutiva del INA (Juan Alfaro), había una carta de entendimiento y demás”, declaró Fallas, quien agregó que, desde su punto de vista, no hay nada irregular en que se financien erogaciones de Casa Presidencial.

Este domingo se remitieron varias consultas a la encargada de prensa de Alfaro, pero aún no se ha obtenido respuesta. Al jerarca del INA se le preguntó si es cierto que él ordenara a la Gerencia General pagar por las meriendas del informe de labores de los 100 días.

También se le consultó por qué el INA financió ese rubro y cuál funcionario de Casa Presidencial le pidió que se pagara ese gasto.

Pago de otro evento

De acuerdo con datos entregados por el Instituto, a solicitud de este medio de comunicación, con dinero de la Gerencia General también se pagó el desayuno y almuerzo de 90 personas para un evento del Ministerio de Salud realizado el 26 de setiembre del 2022.

Se trató de un evento organizado por el Ministerio de Salud por los 25 años de la Ley General de Protección a la Madre Adolescente.

Fallas manifestó que cancelaron la alimentación de esa actividad porque forma parte de esa legislación y, porque según ella, se lo solicitó al área de Desarrollo Social.

Ante la pregunta de si el INA ha pagado otros servicios de entidades del Poder Ejecutivo o, específicamente, de Casa Presidencial, contestó que prefiere revisar los registros institucionales antes de dar una respuesta definitiva.