Futuro Ingeniero en Computación es el primer promedio de admisión del Tec

"Le debo todo a mi familia, no podría haber deseado mejores padres, abuelos y tíos", expresó Javier Carrillo, promedio de admisión del Tec más alto, para 2023. Foto: Mayela López para LN (MAYELA LOPEZ)

Javier Carrillo Zamora ya sueña con sus primeras clases de Ingeniería en Computación. Este vecino de Curridabat y estudiante del Colegio Angloamericano es el primer promedio de admisión del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), en Cartago. Él obtuvo 800 puntos, es decir, todos los posibles.

“No me lo esperaba, no sabía ni cómo sentirme ni cómo reaccionar. Le debo todo a mi familia, no podría haber deseado mejores padres, abuelos y tíos”, manifestó la mañana de este 25 de noviembre, en un homenaje dado a los 30 jóvenes con los 26 mejores promedios de admisión.

El joven también agradeció a sus amigos y profesores, a quienes definió como partes importantes de su vida y de este logro.

“Cualquiera de ustedes podría conseguir logros mayores a estos. Todos tenemos talento, todo es cuestión de práctica, constancia y dedicación. Sean curiosos, uno nunca sabe de dónde podría salir su próximo talento o habilidad”, destacó.

Carrillo indicó que soñaba con entrar a esta casa de estudios, y siente que ese sueño ya comenzó a cumplirse.

Segundos lugares

El segundo lugar es compartido por tres jóvenes, cada uno con 794,95 puntos.

Una de ellas es María Fernanda Aguilar Moya, oriunda de Turrialba y estudiante del Colegio Científico Interamericano IHS. Ella planea estudiar Ingeniería en Biotecnología.

Óscar Rojas Rojas también forma parte de esta terna. Él vive en Coto Brus y estudia en el Colegio Científico de Costa Rica, en San Vito; quiere dedicarse a la Ingeniería en Mecatrónica.

Finalmente, Camila Peña Wust, una herediana que estudia en el Colegio Científico Sagrada Reina de los Ángeles. Se decidió por Ingeniería en Biotecnología.

Terceros lugares

El tercer lugar fue compartido por dos jóvenes, con 794,45 puntos. Se trata de Andrés Chacón Escalante y de José Daniel Román Arce. El primero es herediano, estudia en el Colegio Científico de Alajuela y ansía ser ingeniero físico, mientras que Román vive en Curridabat, estudia en el Colegio Técnico Don Bosco y quiere estudiar Ingeniería en Mecatrónica.

Miles de estudiantes realizaron la prueba

Esta prueba fue realizada por 20.171 estudiantes en todo el territorio nacional. La nota mínima de ingreso son 520 puntos, pero eso no quiere decir que la persona vaya a tener un cupo en la carrera escogida; hay campos para 1.935 estudiantes, aproximadamente un 9,5% de quienes realizaron la prueba.

Hay diferentes categorías en las que un aplicante pudo quedar a la hora de realizar la prueba:

Admitido: Fue admitido en la carrera escogida y podrá realizar la matrícula el día y hora que se le indique. De lo contrario perderá su cupo.

Fue admitido en la carrera escogida y podrá realizar la matrícula el día y hora que se le indique. De lo contrario perderá su cupo. En espera: Ha obtenido un puntaje igual o mayor al mínimo para ser elegible en la carrera escogida, pero su puntaje de admisión es menor al puntaje mínimo para ingresar a ella. Esto le permite matrícular el día y hora asignada, siempre y cuando haya cupo disponible en la carrera escogida.

Ha obtenido un puntaje igual o mayor al mínimo para ser elegible en la carrera escogida, pero su puntaje de admisión es menor al puntaje mínimo para ingresar a ella. Esto le permite matrícular el día y hora asignada, siempre y cuando haya cupo disponible en la carrera escogida. Elegible: Ha obtenido un puntaje de admisión igual o mayor a la nota de corte institucional para participar por un cupo a carrera, pero su puntaje de admisión es menor al puntaje mínimo (corte de carrera) para ingresar a la opción seleccionada. Si quedan cupos disponibles en alguna carrera, el día después de finalizada la matrícula ordinaria (el 19 de enero) podrá concursar, con el puntaje de admisión obtenido, en el proceso de Empadronamiento Extraordinario.

Ha obtenido un puntaje de admisión igual o mayor a la nota de corte institucional para participar por un cupo a carrera, pero su puntaje de admisión es menor al puntaje mínimo (corte de carrera) para ingresar a la opción seleccionada. Si quedan cupos disponibles en alguna carrera, el día después de finalizada la matrícula ordinaria (el 19 de enero) podrá concursar, con el puntaje de admisión obtenido, en el proceso de Empadronamiento Extraordinario. Elegible admisión restringida (PAR): Cumple con los criterios para ser elegible en el Programa de Admisión Restringida (PAR) por lo que puede ser admitido mediante este programa si cumple con los requisitos.

Cumple con los criterios para ser elegible en el Programa de Admisión Restringida (PAR) por lo que puede ser admitido mediante este programa si cumple con los requisitos. No elegible: Ha obtenido un puntaje de admisión menor al puntaje mínimo para ingresar al Tec, lo que impide que pueda realizar algún trámite adicional de ingreso.

