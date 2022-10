Estudiantes del TEC destacan en el mundo con proyecto de aguas residuales

De izquierda a derecha: Maricel Chaves Chaves, Melany Trujillo Córdoba, Fabiola Pérez Ramírez, Valeria Castillo Monestel, Denisse Saborío Palma y Sol Carpio Delgado. La estudiante Adriana Rojas no viajó a la competencia en Estados Unidos.

Siete estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) destacaron la semana anterior al presentar a la comunidad internacional el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales que beneficiaría la vida marina de Montezuma, en el distrito de Cóbano, Puntarenas, así como la salud de más de 1.000 habitantes y viajeros que visitan esta zona de la Península de Nicoya.

Se trata de Valeria Castillo Monestel, Maricel Chaves Chaves, Sol Carpio Delgado, Fabiola Pérez Ramírez, Adriana Rojas Chacón, Dennise Saborío Palma y Melany Trujillo Córdoba, alumnas de entre 21 y 24 años de edad que se ganaron un cupo para participar el pasado 9 de octubre en el WEFTEC 2022, un evento mundial en el cual se presentan las últimas tecnologías, tendencias y soluciones para tratar el agua del futuro.

En el certamen concursaron 25 proyectos de todo el planeta y las ticas obtuvieron el cuarto lugar, detrás de las universidades North Carolina State, University of British Columbia y University of Texas at Austin. La competencia fue organizada por la Federación Ambiental del Agua (WEF) y reunió a 18 universidades.

“Estamos muy satisfechas con el desempeño en WEFTEC, sentimos que se demostró que Costa Rica tiene un nivel de educación pública lo suficientemente alto como para competir con universidades de las mayores potencias mundiales, tales como Estados Unidos, Canadá y México. Además, estamos muy felices de poder representar a la carrera de Ingeniería Ambiental, que viene en crecimiento en el país”, comentó la estudiante Melany Trujillo a La Nación.

El proyecto nació a partir de una competencia estudiantil que organiza la ONG Global Water Stewardship (GWS) en universidades de varios países, donde se escoge una comunidad con alguna necesidad y se propone una solución para resolver la problemática.

Su iniciativa para Montezuma primero ganó un concurso interno que se realizó en el Tec para escoger al grupo que representaría a la universidad en el extranjero y esto les dio la posibilidad de viajar en abril anterior a Madison, Estados Unidos, para participar en el reconocido certamen “Midwest Design Competition”, realizado por la organización Global Water Stewardship. En esa oportunidad también se adjudicaron el primer lugar.

“A pesar de que pensábamos que ese era el final de nuestro proyecto, nos informaron de que gracias al gane se nos abría la oportunidad de participar en el WEFTEC 2022. Fue así como con mucho esfuerzo y el apoyo de pequeños emprendimientos, familiares y amistades, así como de organizaciones y empresas que creyeron en nuestra capacidad de poder ir a representar a Costa Rica en un evento tan importante, pudimos asistir. Por esto, agradecemos a Durman by Aliaxis, al Programa de Educación Continua de Ingeniería Ambiental (Pecia) y al Tecnológico, ya que, sin su aporte económico, este viaje no hubiese sido posible”, contó Trujillo.

El proyecto

Las estudiantes explicaron que actualmente Montezuma no posee una planta centralizada de tratamiento de aguas residuales, sino que este líquido se trata a través de tanques sépticos que instalan los mismos vecinos y que provocan contaminación de los acuíferos.

Solucionar este problema a corto plazo es una necesidad para los pobladores e instituciones locales al ser una zona que depende de la actividad turística por su flora y fauna, y los amantes del surf.

Por eso, durante seis meses, se enfocaron en desarrollar un diseño integral de tratamiento de aguas residuales, que incluye tanto la edificación de la planta de tratamiento como el sistema de alcantarillado.

El diseño de su prototipo es de bajo costo de operación y mantenimiento, además de que aprovecha al máximo los recursos naturales porque los lodos, luego de todo el proceso, se pueden usar como fertilizantes para la agricultura y ganadería.

“Realizamos una visita a Montezuma, donde hablamos con el representante de la Asada para poder asegurarnos de que íbamos a cumplir con las expectativas de la comunidad y atacar directamente la problemática más seria. Nuestro prototipo consiste en la instalación de un reactor o tanque que recibe las aguas residuales de todo Montezuma, a las cuales se les inyecta aire para que los microorganismos se activen. Luego los lodos y materia orgánica se sedimentan y se clarifica el agua, la cual pasa por un proceso final de desinfección para ser reutilizada con fines de riego”, explicó Trujillo.

La universitaria destacó que aunque se trata de un proyecto meramente académico, el problema de aguas residuales en Montezuma es una realidad que debe atenderse y, ya sea que implementen su diseño o no, la comunidad se mostró bastante interesada cuando se lo presentaron.

Las alumnas del TEC contaron que este proyecto también les ha abierto las puertas para participar en otros certámenes como la TICOSAN, una conferencia de aguas, tanto potables como residuales, que se realiza en Costa Rica cada marzo, organizada igualmente por GWS.

