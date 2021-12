Resultados de admisión al Tec desnudan la desigualdad en la educación pública

Los resultados de las pruebas de admisión del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) para el curso lectivo 2022 dejaron al descubierto las profundas diferencias entre las distintas modalidades de la educación pública del país y la crisis en general que afronta el sistema público comparado con el privado y el semipúblico.

Según datos suministrados por el Tecnológico, de los 6.206 estudiantes de colegios públicos de modalidad académica (los tradicionales) que hicieron el examen de admisión, apenas un 28% de (1.745 alumnos) logró sacar un puntaje igual o mayor a 520 puntos, mínimo para concursar por una carrera. El resto, 72%, no lo logró.

Los alumnos de esos centros educativos constituían la mayoría de los 16.020 aspirantes a ingresar al Tec.

En cambio, los colegios científicos, que son 100% públicos, lograron que el 96% de sus alumnos (216) resultaran elegibles, o sea, que obtuvieran un puntaje mayor o igual a la nota de corte.

En el caso de los colegios públicos experimentales bilingües la aprobación fue del 58%, de 757 que realizaron la evaluación, 438 resultaron elegibles. Los colegios técnicos profesionales del Ministerio de Educación Pública (MEP) tuvieron un porcentaje de aprobación del 36,2%; de 2.133 jóvenes que hicieron el examen, lo pasaron 772.

Brecha mayor

El examen de admisión del Tec también lo efectuaron 206 alumnos de educación abierta del MEP, (alternativa educativa donde el postulante escoge la manera en que se prepara según su disponibilidad de tiempo y posibilidades), pero solo lo pasaron 50 (24,3%). También lo aplicaron 233 jóvenes de educación para adultos, sin embargo,el porcentaje de elegibles para esta modalidad fue del 15% (35 estudiantes). Por último, un total de 278 jóvenes de la educación indígena del Ministerio realizaron el examen, pero solo el 2,2% sacó más de 520 puntos, o sea, 6 jóvenes.

Lupita Mojica, estudiante del Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano, ubicado en Tirrases de Curridabat, fue la única de su grupo de 23 compañeros que realizó el examen de admisión al Tec. Quería estudiar Administración de Empresas pero no resultó elegible, sacó 500 puntos, a pesar de que su papá, quien es guarda de seguridad, y su mamá, ama de casa, hicieron un esfuerzo económico para pagarle un curso privado y prepararla para la evaluación.

“Según yo estaba superpreparada, pero las preguntas eran demasiado complicadas, nunca me imaginé toparme con un examen así. En el colegio nunca nos prepararon para este tipo de examen, nosotros perdimos literalmente dos años de estudio por la huelga y la pandemia y eso nos dejó afectados. Una parte de la materia que salió en el examen sí la vi y la otra, no, pero se suponía que la debimos de haber visto; también nos preguntaron cosas de libros de autores costarricenses, pero yo nunca había leído esos libros, eran muy extraños”, relató la joven de 18 años.

Mojica, quien tiene dos hermanas, de 12 y 21 años, espera ansiosa los resultados de la prueba de admisión a la Universidad de Costa Rica (UCR) que se entregarán en enero, para definir su futuro.

“Si no entro a la UCR, me toca trabajar para pagar una universidad privada. Mi papá me dijo que me puede apoyar, pero yo he visto cómo cuesta ganar el dinero. Mis papás me ayudarían, pero me sentiría mal dejándole a ellos la carga de mis estudios sabiendo que ya tengo 18 años”, explicó la joven.

Comparación con colegios semipúblicos y privados

Para el curso lectivo 2021, el Tecnológico no realizó prueba de admisión por la pandemia. (Cortesía)

A nivel general, según los datos del Tec, de los 16.020 alumnos que hicieron el examen de admisión para ingresar el próximo año, 11.506 de esos provenía de las distintas modalidades de colegios públicos (académicos, nocturnos, experimentales, técnicos, científicos, rurales, indígenas, etc.), pero, de ese total, solo resultó elegible un 33% (3.782 jóvenes).

En el caso de los colegios privados, hicieron la prueba 2.953 jóvenes. De ellos, sacaron más de 520 puntos un total de 2.043 (69,2%) y en lo semipúblicos el resultado fue similar, de 1.512 jóvenes, un 69,6% (1.053) resultó elegible.

La Nación consultó al ministro de Educación, Steven González, sobre sus impresiones acerca de los resultados del examen de admisión, teniendo en cuenta que supuestamente el MEP iba a realizar planes de recuperación de aprendizajes, pero no respondió al cierre de esta edición.

Para Valeria Lentini, investigadora del Estado de la Educación, los resultados del examen de admisión del Tec, son uno de los efectos del apagón educativo que los estudiantes de colegios públicos afrontan desde hace cuatro años por las huelga de educadores, y los dos años de pandemia que lleva el país.

[ Alumnos cargan con cuatro años de ‘apagón educativo’ ]

La pérdida de lecciones acumuladas por las huelgas del 2018 y 2019 y la pandemia equivalen a un 80% de un año lectivo regular en primaria y un 72% en secundaria, según el último informe del Estado de la Educación, presentado en setiembre anterior.

Las limitaciones para llevar una educación de calidad por parte del MEP afectaron el desarrollo de los aprendizajes que se debían impartir en 2020; solo se cubrió en promedio cerca del 50% de los contenidos propuestos en los programas de Matemáticas y Español en escuelas y colegios. Esto no ocurrió en los colegios semipúblicos ni privados. Tampoco se dio en igual proporción entre las otras modalidades de colegios públicos, como por ejemplo los científicos que concretaron sus programas.

“La población estudiantil de 2020 no está preparada para enfrentar niveles educativos superiores en la secundaria. Los estudiantes que cursaban décimo año trabajaron parcialmente todas las áreas del currículo. En el programa de estudios de Matemáticas, se señala que, del total de lecciones, el 43% debe dedicarse a relaciones y álgebra, el 33% a geometría y un 24% a estadística y probabilidad; no obstante, durante el 2020, el porcentaje de cobertura en cada área fue del 37%, 19% y 12%, respectivamente. El currículo de undécimo año se vio afectado en todas las áreas, en particular, en estadística y probabilidad”, explicó el informe del Estado de la Educación.

Admitidos

De los 16.020 personas que realizaron el examen de admisión al Tec para el año entrante, resultaron elegibles 6.898; de esos 2.022 fueron admitidos en la carrera escogida, o sea, que sacaron el puntaje de la nota de corte que se requería para cada profesión: la máxima es 800. De los admitidos, un 70% es de colegios públicos o semipúblicos y un 30% de privados.

William Vives, director del Departamento de Admisión y Registro del Tecnológico, dijo que, conforme avanzan las etapas del proceso de admisión, los alumnos de colegios privados siempre obtenían una mayor ventaja frente a los públicos en la admisión; debido a esto, se creó el programa de “admisión restringida” que reserva entre el 10% al 15% de los cupos a los alumnos de los colegios públicos que vivan en distritos cuyo índice de desarrollo sea menor o igual a 60 y que tengan un puntaje de admisión 50 puntos por debajo de la nota de corte.

“Esto lo que ha creado es una posibilidad real de acceso y revertir la tendencia de que los alumnos de colegios privados representan mayor porcentaje en la admisión”, manifestó Vives.

Obligatoriedad de pruebas diagnósticas

Randall Blanco, profesor de la escuela de Matemáticas del Tec y coordinador de la Comisión de Nivelación de la institución, explicó que, por las huelgas y la pandemia, se volvieron obligatorios los diagnósticos en Matemáticas, Química, Inglés, Biología y Comunicación, que se realizan como parte del programa de nivelación y acompañamiento a los alumnos en condición de elegibles al Tec (que sacaron más de 520 puntos en el examen de admisión) independientemente del colegio de procedencia. Ese diagnóstico se exigió para los alumnos de nuevo ingreso del 2021 en adelante.

[ Diagnóstico del Tec: 84% de alumnos admitidos sacó menos de 60 en Matemáticas; 56% obtuvo una nota menor a 40 ]

“Ya sabíamos que los estudiantes venían con deficiencias mayores de lo usual. En agosto del año pasado, el MEP informó de que los alumnos solo vieron el 50% de los contenidos del último año, esto hizo que nos preparáramos. Desde antes de la pandemia, la promoción en los diagnósticos no llegaba al 10%, los resultados siguen siendo muy bajos.

“En Química, el año pasado, la cantidad de alumnos que tuvieron menos de 50 fue la mayoría; para comunicación escrita que llevan los alumnos en el primer semestre se les aplicó un diagnóstico, la nota fue un 45 de 100 y, en Matemáticas, alrededor de la mitad tuvo menos de 40. En el diagnóstico, los resultados son bajos en todas las áreas”, explicó Blanco

Debido al mal desempeño de los alumnos, en el diagnóstico de Matemática, los que sacaron menos de 40, deben llevar un curso de un semestre para nivelación. Los que sacaron de 40 a 60 deben llevar un taller adicional y unas horas de reforzamiento.