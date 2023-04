Fundación Omar Dengo dice que MEP busca cerrar Programa Nacional de Informática

Representantes de la Fundación Omar Dengo (FOD) afirmaron ante la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, que el Ministerio de Educación Pública (MEP) se niega a dar continuidad al convenio con la organización, lo que, según ellos, pone en riesgo el acceso a la tecnología de 230.000 estudiantes de escuelas y colegios.

Durante la comparecencia, el 29 de marzo, el gerente general de esa fundación, Marcelo Carvajal, informó a los legisladores de que ellos intentan renegociar el convenio del Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie) para que vaya en concordancia con la ‘Ruta de la Educación’, plan que presentó la ministra Anna Katharina Müller, el 2 de febrero anterior.

Pronie comenzó en 1988 mediante una alianza público-privada, con prórrogas cada cinco años. La última correspondía en febrero, pero de acuerdo con esa organización, el Ministerio decidió extender el convenio solo por tres meses. La justificación fue que revisarán si está alineado con la estrategia del gobierno de Rodrigo Chaves Robles.

De acuerdo con la información en su página web, el Pronie “busca que los estudiantes se apropien y obtengan el máximo provecho de las herramientas digitales para fortalecer sus habilidades favoreciendo el aprendizaje y producción de conocimiento”. Se aplica con cuatro propuestas en 4.146 centros educativos.

“Los docentes con las mayores competencias digitales son los que están siendo beneficiados por la Fundación Omar Dengo en asocio con el MEP a través de este Programa, entonces la afectación es relevante por las dimensiones del programa”, dijo Carvajal.

LEA MÁS: Promesa de Internet de banda ancha a escuelas y colegios lleva 20 años en papel

El gerente general de la Fundación Omar Dengo, Marcelo Carvajal; junto a la directora Ejecutiva, Leda Muñoz, durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa. Foto: Asamblea Legislativa

‘Insustituibles’ Copiado!

Para la directora Ejecutiva de esa fundación, Leda Muñoz, dados los resultados que han presentado durante muchos años, son “insustituibles” en el trabajo que realizan para cerrar la brecha digital que existe en el país.

Muñoz aseguró que la organización presenta informes cada seis meses, desde hace 35 años, sobre el cumplimiento del proyecto y los resultados obtenidos.

A raíz de eso, cuestionó las declaraciones de la jerarca del MEP, Anna Katharina Müller, quien dijo que no contaban con ninguna información sobre el tema.

“A mí me preocupa mucho que se diga que no encuentran información sobre nosotros y que esa es una razón fundamental por la que ellos están revisando, porque ya no quieren renovar un convenio sin tener información sobre lo que hacemos”, lamentó Muñoz.

Según la fundación, la poca claridad sobre el futuro del programa provoca que aspectos para desarrollarlo, como las compras de equipos e implementos, softwares, planificación, programación de capacitaciones y licencias no se puedan ejecutar.

Müller ahora deberá presentarse ante los diputados de esa comisión para explicar la razón de no prorrogar la alianza con la Fundación Omar Dengo.

Datos de esa organización revelan que en lo que tiene de vida el Pronie, se han beneficiado a unos 2,3 millones personas de 4.200 centros educativos. En el 2022 se beneficiaron a 740.000 estudiantes y se capacitaron más de 12.000 docentes, según detallaron a la Comisión.

En el 2021, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó al MEP frenar la ejecución del proyecto Red Educativa del Bicentenario (REB) en manos de la Fundación Omar Dengo.

En esa oportunidad, el órgano contralor concluyó que la Red debía estar en manos del MEP y no en las de una fundación privada, pues consideraban que se incurría en incumplimientos legales y técnicos.

LEA MÁS: Fundación Omar Dengo queda fuera del proyecto Red Educativa del Bicentenario