‘El documento de la Ruta de la Educación está próximo a salir, en unas cuantas semanas, digamos’, afirma viceministro del MEP

El documento con el detalle de la llamada Ruta de la Educación sigue en proceso de elaboración, según lo manifestado este viernes por el viceministro de Planificación del MEP, Leonardo Sánchez. La propuesta fue anunciada hace más de un año.

De acuerdo con el funcionario, el texto ”tiene meses de estar en construcción con un equipo grande”.

“Está próximo a salir, en unas cuantas semanas, digamos. Pero lo importante aquí es que no es que nos estemos esperando a que haya un documento final para trabajar, no, no, todo lo contrarío, cada uno de los ítems ya se están trabajando, incluso el documento de la Ruta viene con los logros y avances”, declaró Sánchez en entrevista con La Nación.

Aunque no proporcionó una fecha para la publicación, aseguró que el ansiado documento sería difundido a través del sitio web oficial del Ministerio de Educación Pública (MEP) y a través de diversos medios de comunicación.

Leonardo Sánchez Hernández, viceministro de Planificación del MEP, aseguró que el documento de la Ruta de la Educación se divulgará en unas semanas. (Jose Cordero)

“¿Y si sale ese documento, don Leonardo? Llevan meses diciendo que lo van a presentar y nada”, se le preguntó.

“Sí, es así, sí sale”, afirmó.

Sánchez argumentó que como ha explicado la ministra Anna Katharina Müller, la Ruta de la Educación es una serie de hitos y ejes prioritarios identificados por ella como fundamentales para el sistema educativo. Aunque no precisó cuáles son estos hitos ni ejes, afirmó que han estado trabajando en ellos durante 2022 y 2023.

Reclamos

La Ruta de la Educación fue presentada oficialmente el 2 de febrero de 2023, casi 10 meses después de que Müller iniciara su gestión al frente del MEP.

Tras el anuncio en una actividad en la que estuvo presente el mandatario Rodrigo Chaves y gran cantidad de miembros del Ejecutivo e invitados especiales, no se entregó ningún documento. Solo se colgaron en la página web del MEP 56 diapositivas en las que no se explicaba la fundamentación, metodología, cronograma y financiamiento para concretar la propuesta.

Académicos e investigadores, como los encargados del Informe del Estado de la Educación, solicitaron la información, pero a la fecha sigue sin conocerse.

El 5 de setiembre pasado, Müller aseguró que se había ejecutado más de la cuarta parte de la Ruta, plan que ella había inventando. Sin embargo, para entonces seguía sin existir un documento con el que se pudieran verificar los avances.

“Por eso es que la Ruta de la Educación sí existe, solo que la Ruta me la inventé yo, nunca ha habido una ruta de la educación y ahora hasta la Contraloría de la República quiere decirme cómo es el documento que yo debo entregar, el que todo mundo está esperando. Yo de la Ruta ya tengo más de la cuarta parte ejecutada”, aseguró Müller en ese momento, durante un foro en la Ulacit.

En febrero de 2023, cuando hizo el anuncio, la jerarca dijo que la Ruta de la Educación se enfocaba en la formación de personas con competencias para una ciudadanía responsable y solidaria, así como para el empleo digno y la vida. Entre sus principales propuestas se incluyen las pruebas nacionales estandarizadas y la exigencia de que los estudiantes de primer grado aprendan a leer y escribir para aprobar el año.